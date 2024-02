Beim Blick auf die aktuelle Monatsbilanz zum Arbeitsmarkt gerät Liliane Wutz schon etwas ins Grübeln. Denn binnen vier Wochen ist die Arbeitslosigkeit im Kreis Lindau weiter deutlich gestiegen - von 2,8 auf 3,2 Prozent. Wie sich die Lindauer Agenturleiterin den für ihren Geschäftsstellenbereich deutlichen Anstieg zu erklären versucht.

Der deutliche Anstieg bei der Quote ist nicht durch die Fluchtthematik und das Jobcenter begründet. Liliane Wutz

Fast 1500 Menschen ohne feste Stelle - das hat es im Kreis Lindau sehr lange nicht gegeben. Nun könnte man meinen, es sind viele Geflüchtete, die nach Abschluss ihrer Deutschkurse auf den Arbeitsmarkt drängen, sprich auf Stellensuche sind. Denn immerhin haben laut Statistik zwei von fünf Arbeitslosen keinen deutschen Pass.

Doch da schüttelt Agenturleiterin Wutz den Kopf: „Der deutliche Anstieg bei der Quote ist nicht durch die Fluchtthematik und das Jobcenter begründet.“ Vielmehr sind die meisten der knapp 190 neuen Erwerbslosen Bezieher von normalem Arbeitslosengeld, also Agenturkunden.

Verstärkt Ältere melden sich in Agentur

Was beim Blick in die Monatsstatistik auffällt: Verstärkt beziehen über 55-Jährige Arbeitslosengeld. 461 Frauen und Männer in dieser Altersgruppe sind betroffen, zwölf Prozent mehr als noch Ende Dezember.

Für die Lindauer Arbeitsagenturleiterin Liliane Wutz ergibt der Lindauer Arbeitsmarkt mit der hohen Quote von 3,2 Prozent Erwerbslose derzeit „ein diffuses Bild“. (Foto: Evi Eck-Gedler )

Wutz, wie auch die Allgäuer Arbeitsagenturchefin Maria Amtmann, sehen einen Grund für den hohen Anstieg der Arbeitslosigkeit im Jahresbeginn: Saisonbedingt hätten Firmen etwa aus der Bau- und Gartenbau-Branche Mitarbeitende zumindest vorübergehend entlassen. Zudem sind nach Amtsmanns Worten zum Jahresende viele befristete Verträge ausgelaufen.

Gastgewerbe und Lebensmittelbranche entlassen

„Und natürlich spielt auch die schwache Konjunktur eine Rolle“, sagt Amtmann. Die Lindauer Agenturchefin verweist darauf, dass sich im Januar „überdurchschnittlich viele Kunden und Kundinnen“ aus den Bereichen Lebensmittel und Gastgewerbe arbeitslos gemeldet haben.

Dennoch will Wutz die steigende Arbeitslosigkeit im Kreis Lindau nicht nur an diesen beiden Bereichen festmachen. „Das Bild ist weiterhin diffus“, sagt sie zur Frage, wo besonders viele Beschäftigte entlassen werden.

Was sie aber beobachtet: Die Firmen halten sich derzeit beim Einstellen neuer Mitarbeitender sehr zurück. So sind der Agentur im Januar nur 125 neue Stellen gemeldet worden. Insgesamt sind damit 1194 freie Arbeitsplätze bekannt - und damit deutlich weniger als Arbeitslose im Kreis Lindau.