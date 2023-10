Zartes gelb, tiefes rot oder sattes lila: Der Sommer verabschiedet sich mit außergewöhnlich farbenprächtigen Sonnenuntergängen. Was sind die Ursachen für die Farbexplosion am Himmel? Wir haben beim Wetterexperten nachgefragt.

Vom Herbst ist bisher nur wenig zu spüren. Bei Temperaturen von über 20 Grad zieht es auch im Oktober noch viele an den See. Nicht nur die Hintere Insel in Lindau ist voller Menschen, die den Abend bei einem Glas Aperol ausklingen lassen. Und sie werden belohnt: mit Sonnenuntergängen, die jede kitschige Fototapete blass aussehen lassen. Doch woran liegt das?

Zum einen an der Jahreszeit. Im Herbst steht die Sonne tiefer am Himmel, was die Lichtbrechung verändert. „Damit es zur Farberscheinung kommt, muss eine gewisse Feuchtigkeit in der Luft sein“, erklärt Roland Roth von der Wetterwarte Süd. Der Wasserdampf vom See biete da „eine ideale Grundlage“ für Spektralfarben.

Welche Rolle spielt Saharastaub?

Doch nicht nur in den Wassertropfen bricht sich das Sonnenlicht. Der Saharastaub, der zur Zeit in der Luft ist, zeige auch Wirkung. „Er ist ein Kondensationskern“, sagt Roth. Umso mehr große Teilchen in der Luft schweben, umso roter wird der Sonnenuntergang.

Jetzt wird es kühl

Mit den hohen Temperaturen ist es nun aber vorbei. Der Wetterexperte kündigt fürs Wochenende einen „massiven“ Temperaturumschwung an. „Wir werden maximal die Hälfte der Temperaturen haben wie vor dem Wochenende“, sagt Roth ‐ und schneebedeckte Berge am Sonntag.

Wenn es draußen ungemütlich wird, bleiben uns immer noch unzählige Fotos vom brennenden Himmel. Und ein kleiner Trost: Auch im Winter gibt es tolle Sonnenuntergänge zum Genießen ‐ dann aber mit dicker Jacke und Tee.