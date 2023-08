Polizeieinsatz: Situation auf dem Wertstoffhof eskaliert

Auf dem Wertstoffhof in der Robert–Bosch–Straße in Lindau ist es am Dienstag gegen 18.50 Uhr zu einem Streit gekommen. Eine Familie wollte auf dem Wertstoffhof diverse Gegenstände abgeben. Dabei kam es, wie die Polizei mitteilt, mit den Mitarbeitern des Wertstoffhofes jedoch zu Unstimmigkeiten.

Der 48–jährige Mann habe angefangen, herumzuschreien und sich bedrohlich vor einer der Mitarbeiterinnen aufzubauen. Als sich dann auch noch die Ehefrau des 48–Jährigen in den Streit eingemischt hat, ging ein weiterer Mitarbeiter des Wertstoffhofes dazwischen und drängte die Ehefrau des 48–Jährigen zurück, berichtet die Polizei.

Polizei spricht Platzverweis aus

Diese gab dann an, geschlagen worden zu sein und verständigte die Polizei. Jeglicher Versuch der Polizei, die erhitzten Gemüter der Familie zu beruhigen, schlugen fehl, sodass ein Platzverweis und durch die Leiterin des Wertstoffhofes ein Hausverbot erteilt wurde. Die 47–jährige Frau bestand laut Polizeibericht jedoch auf eine Anzeige.

Die Ermittlungen der Polizei werden nun dahingehend geführt, ob die 47–Jährige tatsächlich tätlich angegriffen wurde oder die ganze Sache nur vorgetäuscht war.