Der Fall ist gelöst: Die Polizei hat ermittelt, wer den verdächtigen Gegenstand am Freitagnachmittag an einer Mauer nahe des Lindauer Inselbahnhofs angebracht hat. Die Auflösung brachte selbst die Polizisten ins Staunen.

Der weiße Kasten wirkte von Weitem recht unscheinbar. An der Mauer hinter der Fahrradgarage, unweit des Lindauer Busbahnhofs auf der Insel, war das Plastikkästchen an der Mauer zum Bahnhof mit einem sogenannten Panzertape festgeklebt.

Nach Bewertung erfolgt Standardprozedere

Ein Mann wurde dabei von einem Passanten gefilmt, wie er das Kästchen anbrachte. Daraufhin alarmierte dieser die Polizei. Nach einer Bewertung der Gefahrenlage durch die Beamten erfolgte ein Standardprozedere, wie es Polizeisprecher Holger Stabik nennt. Dabei wird das Umfeld zum unbekannten Gegenstand großräumig abgesperrt und Spezialisten kommen, um das verdächtige Päckchen zu öffnen.

Dieses Kästchen hat am Freitag einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. (Foto: Markus Fey )

Ein solches Vorgehen sei an Flughafen Standard, wenn beispielsweise Gäste und Touristen ihre Gepäckstücke vergessen - und niemand wisse, ob sich darin Sprengstoff befinde. „Ein solcher Einsatz erregt allerdings am Lindauer Bahnhof mehr Aufmerksamkeit“, sagt Stabik. Auch die zeitliche Abfolge sei länger als an einem Flughafen, weil Spezialisten von weiter weg anreisen müssten.

Sprengstoffexperten öffnen Kästchen

Soweit verlief also alles routinemäßig am vergangenen Freitagabend. Die aus München gekommenen Sprengstoffexperten fanden in dem weißen Kasten keinen Sprengstoff, sondern ein elektronisches Erfassungsgerät für die Arbeitszeit sowie Batterien. Anschließend begann die Suche nach Spuren und nach dem Mann, der den Kasten angebracht hatte.

Die Ermittler fanden bei der Untersuchung des Kästchens die Adresse einer verantwortlichen Firma, zu der sie Kontakt aufnahmen. Dann folgte die Überraschung: Das Unternehmen bestätigte gegenüber den Beamten, dass das Zeiterfassungsgerät tatsächlich berechtigt am Bahnhof angebracht wurde. Damit soll die Arbeitszeit der Beschäftigten erfasst werden, die mit der Reinigung und mit dem Winterdienst an den Bahnhöfen der Deutschen Bahn beauftragt sind.

Mann ist der Polizei bekannt

Auch mit dem Mann, der das Gerät am Freitag dort an der Mauer anbrachte, hat die Polizei zwischenzeitlich gesprochen. Er übte seine Tätigkeit rechtmäßig aus und gab den Ermittlern gegenüber an, lediglich seiner Arbeit nachgegangen zu sein. „Meine Spekulation ist: Er hat sich offenbar keine Gedanken über sein Verhalten gemacht“, sagt Stabik. Er sei wohl davon ausgegangen, dass seine Arbeitsweise bekannt sei. Damit war ihm offensichtlich auch nicht bewusst, welche Folgen das Kästchen nach sich zog.

„Der Mann ging also seiner Arbeit nach, für die er beauftragt war. Der Passant hat ebenfalls richtig gehandelt, weil es immer sinnvoll ist, solche Beobachtungen der Polizei zu melden“, sagt Stabik. Die Polizisten vor Ort hätten schließlich das Kästchen als mögliche Gefahr bewertet. „Wenn dem so ist, dann folgt ein Einsatz mit allen Konsequenzen“, sagt der Polizei-Pressesprecher.

Bei Polizisten läuten alle Alarmglocken

Wolfgang Blischke, der stellvertretende Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Lindau, kann die Bewertung seiner Kollegen verstehen. „Das Kästchen sah nicht sehr professionell aus, wie es mit dem Panzertape angebracht war“, sagt er. Dazu könne er auch den Ort der Anbringung als solches nicht nachvollziehen. Außerdem sei keine Meldung vonseiten der Deutschen Bahn oder des von der Bahn beauftragten Subunternehmers an die Polizei erfolgt. „Da haben dann bei uns alle Alarmglocken geläutet“, sagt Blischke.

Dass sich die ganze Sache nun als falscher Alarm entpuppt, damit haben Blischke und seine Kollegen nicht gerechnet. Sie seien vielmehr von einem Unruhestifter ausgegangen. Deshalb hätte das Ergebnis der Ermittlungen sie selbst in ungläubiges Staunen versetzt.

„Einsatz war genau richtig“

Holger Stabik, der Polizei-Pressesprecher, verteidigt das Vorgehen der Kollegen: „Aufgrund der Bewertung vor Ort war der Einsatz genau richtig.“ Schließlich hätte sich auch das Gegenteil herausstellen können, wenn das Kästchen tatsächlich Sprengstoff enthalten hätte. „Dann hätte die Polizei alles richtig gemacht“, sagt Stabik.

Entwarnung: Gegen 19.45 Uhr nehmen die Polizisten das Kästchen mit. (Foto: Markus Fey )

Die Ermittler forderten nun sowohl die Firma als auch den Mann zur Vermeidung solcher Großeinsätze in Zukunft auf, sich im Vorfeld mit der zuständigen Bundespolizei an den Bahnhöfen in Verbindung zu setzen. Das sichergestellte Gerät sandten die Beamten zwischenzeitlich wieder an die verantwortliche Firma. Die Kosten des Einsatzes trägt die Polizei, beziehungsweise der Steuerzahler.

Ob die ähnlich gelagerten Fälle kürzlich in Hagen (Nordrhein-Westfalen) und am vergangenen Montag in Aulendorf im gleichen Zusammenhang wie nun mit Lindau stehen, konnte Holger Stabik nicht beantworten. Zumindest der Lindauer Fall ist nun gelöst.