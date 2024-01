Ein Fahrradfahrer ist am frühen Sonntagmorgen gegen 3.30 auf dem Lindauer Bahndamm so schwer gestürzt, dass er zunächst nicht mehr ansprechbar war. Laut Polizei war Alkohol im Spiel - und der junge Mann trug keinen Helm.

„Am frühen Sonntagmorgen wurde gegen 03.30 Uhr ein Fahrradsturz auf dem Bahndamm in Lindau gemeldet“, heißt es in der Mitteilung der Polizei. „Ein 20-Jährige Fahrradfahrer verletzte sich bei dem Sturz so schwer, dass er das nicht mehr ansprechbar war.“

Ein Passant, welcher glücklicherweise auf dem Bahndamm unterwegs war, bemerkte den reglos liegenden Verletzten und leistete erste Hilfe, schreibt die Polizei weiter. Der Verletzte wurde zur weiteren Versorgung durch den Rettungsdienst in das nächste Krankenhaus gebracht.

Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr

Vor Ort stellten die Beamten beim 20-Jährigen Alkoholgeruch fest. „Nachdem der Alkoholkonsum eine mögliche Unfallursache sein könnte, wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet“, schreibt die Polizei. „Bei dem Sturz trug der 20-Jährige keinen Fahrradhelm, dieser hätte vermutlich das Verletzungsbild gemindert.“