Die Notaufnahme am Krankenhaus in Wangen erlebt einen Ansturm. Die Zahl der Fälle am Westallgäu-Klinikum sind seit dem Jahrersanfang um bis zu 30 Prozent gestiegen. Das berichtet die Oberschwabenklinik (OSK) als Träger. Das hat auch mit der Lage an der Lindenberger Rotkreuzklinik zu tun.

Die OSK hat zum Ende der Fasnachtszeit eine Bilanz für die Notaufnahme in ihren Kliniken in Ravensburg und Wangen vorgelegt. Demnach hatte das Westallgäu-Klinikum an Rosenmontag, dem Tag des großen Narrensprungs in Wangen, alle Hände voll zu tun. Das lag allerdings weniger am närrischen Treiben.

Laut OSK kamen nur drei rein fasnachtsbezogene Patienten - zwei wegen Stürzen, einer wegen der Folgen einer Schlägerei - in die Klinik. Insgesamt allerdings hatte das Team von Dr. Timo Gentner, Leiter der Notaufnahme, gleich 66 verletzte und kranke Menschen zu betreuen.

Das entspricht einem Trend, den die Klinik seit Wochen spürt. Demnach herrscht seit Weihnachten mehr und mehr Hochbetrieb in der Wangener Notaufnahme. Es gibt laut OSK spürbar mehr Patienten aus der Region. Insgesamt beträgt der Anstieg der Patientenzahl laut der Wangener Notaufnahme in diesem Jahr bis zu 30 Prozent.

„Veränderung der Krankenhausstruktur“ sind ein Grund

Für die Zunahme der Fälle nennt der ärztliche Direktor der OSK, Prof. Oliver Rentzsch, auf Nachfrage zwei Faktoren. Demnach gibt es eine generelle Zunahme der Patientinnen und Patienten in allen Notaufnahmen in Deutschland. Einen Anteil habe aber auch „die Veränderungen der Krankenhausstruktur in der Region seit dem Jahresende 2023“, sprich die Einschnitte an der Rotkreuzklinik in Lindenberg.

Die OSK stellt sich auch auf eine Fortsetzung des Trends am Westallgäu-Klinikum ein. Die Klinik sei für weitere Steigerungen gewappnet, so Prof. Oliver Rentzsch. „Wir passen unsere personellen Kapazitäten in Wangen kontinuierlich an die Bedürfnisse an und werden auch weiterhin alle Patientinnen und Patienten bestmöglich versorgen können“, so der ärztliche Direktor auf Nachfrage. Die OSK habe genügend Reserven und Potenzial, „um auf alle Eventualitäten zu reagieren“.

Die Schließung der Notaufnahme an der Rotkreuzklinik in Lindenberg wird auch Auswirkungen im Oberallgäu haben. Darauf machte der Leiter der BRK-Bereitschaft Oberstaufen, Markus Gorbach, bei deren Jahreshauptversammlung aufmerksam.

Demnach war die Rotkreuzklinik das Krankenhaus, das das BRK am zweithäufigsten angefahren hat nach Immenstadt und vor Kempten. Die Schließung der Notaufnahme am Lindenberger Krankenhaus werde zu einer deutlich höheren Belastung im Immenstadt und „längeren Transportdauer vor allem für die Patienten aus dem Westallgäu“ führen, so Gorbach.

