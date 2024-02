„Extremistische Ansichten haben keinen Platz in einer Demokratie“

Viele Menschen sowohl in Lindau als auch in Lindenberg sind am vergangenen Wochenende auf die Straßen gegangen und haben sich so den zahlreichen Demos gegen rechts angeschlossen.

Dazu gibt die Jugendorganisation der CSU im Landkreis Lindau folgendes Statement ab: „Wir als Jugendorganisation der CSU im Landkreis Lindau begrüßen das Engagement der Teilnehmer und den Willen für Demokratie, Freiheit und Menschenrechte einzustehen ausdrücklich. Deswegen haben auch wir die Demo in Lindenberg unterstützt“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Dennoch legen wir Wert auf die sprachliche Klarheit: Rechts ist wie Links ein Teil der politischen Bandbreite in Deutschland und spiegelt die Positionen der einzelnen Parteien wider. Dabei werden keine extremen Forderungen gestellt und die freiheitlich-demokratische Grundordnung gewahrt. Dies ist bei Rechts-/Linksextremismus anders. Demos für Demokratie und gegen Extremismus haben unsere vollste Unterstützung.“

Extremistische Ansichten hätten keinen Platz in einer demokratischen Gesellschaft. Die Junge Union sei entschieden gegen jegliche Form von Extremismus und setze sich klar für Demokratie und Freiheit ein.

Demokratie verteidigen gehe nur gemeinsam, indem Demokraten zusammenstehen und mit lauter Stimme gemeinsam gegen jede Form von Extremismus vorgehen würden, auch wenn bei politischen Themen nicht immer die gleiche Meinung herrsche und die Junge Union sich inhaltlich zu den weiteren Unterstützern der Demos unterscheiden.

Die Junge Union danke den Organisatoren der Versammlungen vom vergangenen Wochenende und möchte darüber hinaus aber vor allem an inhaltlichen Lösungen arbeiten, ohne die Parteizugehörigkeit über einen höheren Zweck zu stellen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. „Wir setzen auf eine handlungsfähige, solide Politik, um Herausforderungen, wie Krisen und Kriege, den Klimawandel, Migration und Inflation anzugehen. Unser Fokus liegt dabei auf konkreten Handlungsvorschlägen und Bürgernähe. Nur durch eine solche, solide Politik und demokratischen Zusammenhalt können wir extremistischen Tendenzen wirksam entgegentreten und die Herausforderungen in unserer Gesellschaft konstruktiv angehen“, so die Junge Union.