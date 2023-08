In einem Wohnzimmer im Keller eines Mehrparteienhauses in Sulz (Vorarlberg) hat es am Montag gegen 21.30 Uhr eine Explosion gegeben. Wie die Polizei schreibt, wurde dadurch das Zimmer sofort in Vollbrand gesetzt. Der Brand verrauchte rasch das gesamte Haus, in dem laut Polizei zwölf Menschen gemeldet sind.

Der Bewohner der Brandwohnung befand sich zum Zeitpunkt der Explosion noch im Brandraum, konnte sich aber trotz schwersten Brandverletzungen selbst vom Keller ins Freie begeben. Drei Bewohner der oberen Stockwerke des Hauses rettete die alarmierte Feuerwehr mittels Schiebeleiter vom Balkon.

Warum es zur Explosion kam

Da zu Beginn der Löscharbeiten noch völlig unklar war, ob sich noch weitere Personen im Objekt befinden, wurde das gesamte Haus von der Feuerwehr mit mehreren Atemschutztrupps nach Vermissten durchsucht und gleichzeitig der Brand im Keller bekämpft.

Die Feuerwehren löschten den Brand im Keller des Hauses rasch, heißt es im Bericht weiter.

41-Jähriger kommt mit Hubschrauber in Spezialklinik

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte die Explosion und der Brand durch die Benutzung eines im Zimmer aufgestellten Gasgrills entstanden sein. Die Ermittlungen diesbezüglich sind jedoch noch im Gange.

Der 41-jährige Mann spanischer Herkunft erlitt schwerste Brandverletzungen und wurde nach der Erstversorgung im Landeskrankenhaus in Feldkirch mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik in Murnau geflogen.

Ein Feuerwehrmann leicht verletzt

Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt - er erlitt leichte Verbrennung im Kopfbereich. Die restlichen Bewohner blieben unverletzt.

Im Einsatz waren insgesamt fünf Feuerwehren (Sulz, Röthis, Zwischenwasser, Rankwpoeil und Götzis) mit 20 Fahrzeugen und 135 eingesetzte Kräften. Die Rettung war mit sieben Fahrzeugen und 26 Leuten im Einsatz. Seitens der Polizei waren vier Streifen mit je zwei Beamten und einem Brandermittler vor Ort.