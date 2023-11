Lindau

EV Lindau lädt Kinder zum Eislaufen ein

Lindau / Lesedauer: 1 min

Beim Kids-on-Ice-Day wird es in der BPM-Arena in Lindau wieder voll. (Foto: EV Lindau )

Nach der erfolgreichen ersten Auflage geht es am Samstag in der BPM-Arena in eine weitere Runde. Die Teilnahme ist kostenlos, auch Profis der Islanders sind vor Ort.

Veröffentlicht: 15.11.2023, 20:00 Von: Lindauer Zeitung