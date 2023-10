EV Lindau Islanders reisen verstärkt nach Peiting

Nachdem Eishockey-Oberligist EV Lindau Islanders in der letzten Partie bei den Blue Devils Weiden aufgrund einer Grippewelle Mühe hatten, drei Reihen zusammenzukriegen, hat sich die Personallage inzwischen entspannt. Trainer John Sicinski geht davon aus, dass man am Wochenende beim Auswärtsspiel beim EC Peiting (Freitag, 19.30 Uhr, live bei SpradeTV) und zu Hause in der BPM-Arena gegen den Höchstadter EC (Sonntag, 18 Uhr, live bei SpradeTV) vollzählig auflaufen wird.

Der Gegner hat einen neuen Trainer

Nach einem spielfreien Sonntag und ein paar freien Tagen geht es für den Tabellensechsten am Freitagabend auswärts gegen den Siebten der Eishockey-Oberliga Süd, den EC Peiting. Dort gab es im Sommer große Veränderungen auf der Bank. Der bisherige Trainer Anton Saal, der zur Saison 2021/2022 vom nach Weiden wechselnden Sebastian Buchwieser übernahm, legte sein Amt nieder. Er blieb dem ECP aber in anderer Funktion erhalten und agiert nun als Sportdirektor. Trainer der Oberbayern ist nun ein ehemaliger Spieler der Peitinger: Ty Morris, dem Gordon Borberg assistiert. Die Mannschaft der Peitinger blieb fast unverändert. Unter anderem kam als Kontingentspieler der kanadische Stürmer Brett Ouderkirk hinzu. Das kanadische Trio vervollständigen die bisherigen Kontingentspieler Felix Brassard und Samuel Payeur. Ouderkirk und Brassard gelten als die beiden gefährlichsten Spieler im Team der Oberbayern.

Die Islanders sind auch deshalb entsprechend gewarnt, was da für eine eingespielte Mannschaft auf sie zukommt.Peiting hat, genau wie die Islanders, nach vier Spielen sechs Punkte auf der Habenseite. Im Gegensatz zu Lindau haben sie jedoch ihr letztes Spiel auswärts gegen die Passau Black Hawks mit 7:4 gewonnen und gehen voller Selbstvertrauen in das Spiel.

Die beiden Teams lieferten sich in den vergangenen Spielzeiten viele enge Duelle und auch für das Spiel am Freitagabend, kann man wieder eine solche Partie erwarten. Schon im Testspiel Mitte September, das die Oberbayern mit 5:3 gewannen, schenkten sich die beiden Mannschaften nichts.

Erstmals dabei ist Neuzugang Christian Obu, der ab sofort dem Lindauer Kader angehört. Der 22 Jahre alte Verteidiger spielte zuletzt beim DEL2-Aufsteiger Starbulls Rosenheim. Dort hatte der gebürtige Altöttinger im Vorjahr 45 Oberliga-Spiele (1 Tor / 7 Assists) und 15 Play-off Partien (1 Tor / 4 Assists) absolviert. Angesichts der starken Konkurrenz in der Rosenheimer Defensive sieht Obu, der mit der Rückennummer 78 auflaufen wird, am Bodensee eine bessere Entwicklungsmöglichkeit. Der 22-Jährige spielte in der Jugend drei Jahre lang in der Red Bull Hockey Akademie in Salzburg und kam schon früh zu ersten Einsätzen in der DEL2 bei den Löwen Frankfurt. Mit Rosenheim wurde eine feste Förderlizenz für die komplette Saison der Lindauer vereinbart.

Neuzugang Obu bringt Kadertiefe in der Verteidigung

„Mit Christian bekommen wir einen jungen, talentierten Spieler, der in der Vergangenheit bereits einiges an DEL2-Luft schnuppern konnte. Gemeinsam wollen wir den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen“, sagte der Sportliche Leiter der Islanders, Milo Markovic. Ein wichtiger Transfer, denn gerade in der Defensive fehlte es bislang an Personal. Zumal auch Marcus Gretz, Förderlizenzspieler der Wölfe Freiburg, nicht kontinuierlich zur Verfügung steht. Trainer John Sicinski warnt jedoch vor zu viel Euphorie: „Christian ist seit Dienstag voll dabei, aber er ist sehr jung und definitiv noch kein Führungsspieler für uns. Wir konnten jedoch bereits sehen, dass er läuferisch gut ist, Übersicht hat und auch ein tolles Händchen. Es wird sich zeigen, wo wir ihn einsetzen können, aber er bringt uns definitiv Kadertiefe in der Verteidigung. Wichtig ist jetzt vor allem, ihn in so schnell wie möglich in das Team zu integrieren.“