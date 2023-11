EV Lindau Islanders feiern den Derbysieg

Verdiente drei Punkte für die EV Lindau Islanders: In der Eishockey-Oberliga Süd gewann die Mannschaft von Trainer John Sicinski am Sonntagabend bei den ECDC Memmingen Indians mit 4:1. Ab dem zweiten Drittel waren die Islanders die bessere Mannschaft und siegten verdient ‐ zwei Treffer fielen erst kurz vor Schluss ins leere Memminger Tor. „Das war die schlechteste Saisonleistung meiner Mannschaft“, sagte Memmingens Trainer Daniel Huhn. „Lindau wollte den Sieg viel mehr.“

Die Vorgabe von Islanders-Trainer John Sicinski vor den beiden Spielen am Wochenende war identisch. Sowohl gegen das Topteam Weiden als auch den ECDC Memmingen sollte seine Mannschaft kompakt stehen. Gegen den unangefochtenen Spitzenreiter Weiden klappte das am Freitag über weite Strecken ausgesprochen gut. Doch letztlich setzte sich in der Lindauer BPM-Arena die größere individuelle Klasse durch. So gab es vor rund 500 Zuschauern eine 1:5-Niederlage der Islanders, nach der Sicinski aber nicht total unzufrieden war.

Zu viele Strafen im ersten Drittel

Eher weniger zufrieden war Sicinski am Sonntag mit dem ersten Drittel. Das lag vor allem an den Strafzeiten. „Memmingen ist in Überzahl stark, wir müssen von der Strafbank wegbleiben“, sagte Stürmer Nicolas Strodel in der ersten Pause bei SpradeTV. Da hatte seine Mannschaft aber bereits drei Strafen kassiert ‐ und war bereits in der achten Minute in Unterzahl in Rückstand geraten. Memmingen machte in Überzahl Druck, Lindaus Goalie Dieter Geidl war noch am Puck, beim Videobeweis sahen die Schiedsrichter aber, dass die Scheibe komplett hinter der Linie war.

Memmingen, verstärkt mit den Förderlizenzspielern Lukas Bender und Luigi Calce von den Ravensburg Towerstars, hatte die Partie unter Kontrolle. Eine Topchance hatten die Islanders allerdings, doch Zachary Kaiser scheiterte am Indians-Goalie Marco Eisenhut. Auch sein Gegenüber Dieter Geidl, ist ein Meister seines Fachs. Das bewies Geidl unter anderem zu Beginn des zweiten Drittels bei einem Distanzknaller von Topscorer Matej Pekr.

Nach dem Ausgleich ist Lindau drin im Spiel

Plötzlich waren die Islanders aber im Spiel. Aus dem Nichts fiel das 1:1. Nach einer Unterzahlsituation brachte Mathieu Desautels die Scheibe über links ins Angriffsdrittel und mit der Rückhand vors Tor. Dort stocherte Corvin Wucher den Puck einhändig an Eisenhut vorbei.

Dieser Treffer gab den Lindauern mächtig Auftrieb, Memmingen dagegen hatte nun deutlich mehr Probleme. „Lindau macht ein richtige gutes Auswärtsspiel“, lobte Oliver Ott in der zweiten Pause bei SpradeTV. Vincenz Mayer hatte eine große Gelegenheit bei einem Konter, den die Memminger mit einem harten Schuss übers Tor quasi selbst eingeleitet hatten. Doch wieder war Eisenhut zur Stelle. Etwas fahrlässig gingen die Islanders mit einer anderthalbminütigen doppelten Überzahl um. Das Spiel bei zwei Mann mehr auf dem Eis war zu behäbig. Dennoch war der Puck einmal im Tor ‐ doch nach Mayers Schuss und Eisenhuts Abwehr hatte Andreas Farny die Scheibe ins Tor gekickt. Das ist im Eishockey nicht erlaubt.

Die Islanders und ihre Anhänger durften dennoch zufrieden in die zweite Drittelpause gehen. Die Lindauer machten auf fremdem Eis beim Favoriten einen tollen Job. Sie mussten allerdings weiter wach sein. Wie zu Ende des ersten Drittels hatten sich die Islanders auch in den Schlusssekunden des zweiten Drittels eine unnötige Strafe eingehandelt. Die überstanden die Lindauer aber.

Ein Eigentor bringt den Islanders die Führung

Alles andere als souverän war dagegen einmal mehr das Powerplay der Islanders. Das ist noch immer die größte Schwäche im Spiel des EVL. Da musste dann schon ein Memminger mithelfen: In der 47. Minute brachte Marc Hofmann die Scheibe in Überzahl vors Tor, dort schob Leon Häring den Puck über die eigene Linie. Bitterer hätte das 1:2 aus Sicht der Indians nicht fallen können. Die Führung war glücklich ‐ unverdient war sie aber nicht. Seit dem zweiten Drittel waren die Islanders die aktivere Mannschaft.

Die Memminger spielten nicht gut, sie hatten aber Chancen. Bei einem Alleingang von Tobias Meier bewahrte Geidl den EVL vor dem Ausgleich. Als Eisenhut für einen sechsten Feldspieler vom Eis ging, ging Kaiser dem Puck hinterher, Alexander Dosch traf ins leere Tor zum 3:1. Eisenhut blieb draußen, sieben Sekunden später legte Kaiser das 4:1 nach. „Wir haben mit Mann und Maus verteidigt und verdient drei Punkte geholt“, meinte Sicinski.

Oberliga Süd, 14. Spieltag:

EV Lindau Islanders ‐ Blue Devils Weiden 1:5 (0:2, 1:2, 0:1). ‐ Tore: 0:1 (8:03) Vladislav Filin (McPhee-Ward, Müller), 0:2 (18:10) Alessandro Schmidbauer (Kolb, Müller), 1:2 (24:42 ÜZ) Zachary Kaiser (Mayer, Dosch), 1:3 (27:54) Dennis Thielsch (Ribnitzky, Schlenker), 1:4 (35:44 ÜZ) Tomas Rubes (Bruch, Gläser), 1:5 (58:54) Vladislav Filin (Thielsch, Schlenker) ‐ Strafen: Lindau 2 Minuten, Weiden 6 Minuten ‐ Zuschauer: 503.

Oberliga Süd, 15. Spieltag:

ECDC Memmingen Indians ‐ EV Lindau Islanders 1:4 (1:0, 0:1, 0:3). ‐ Tore: 1:0 (7:08 ÜZ) Sofiene Bräuner (Peleikis, Kasten), 1:1 (22:02) Corvin Wucher (Desautels, Bergen), 1:2 (46:04 ÜZ) Marc Hofmann (Carciola), 1:3 (58:41 empty net) Alexander Dosch (Kaiser, Mayer), 1:4 (58:48 empty net) Zachary Kaiser (R. Wucher, Hofmann) ‐ Strafen: Memmingen 8 Minuten, Lindau 10 Minuten ‐ Zuschauer: 1811.