EV Lindau Islanders empfangen Oberliga-Topteam

Eine Topmannschaft der Eishockey-Oberliga Süd gibt sich am Sonntag in Lindau die Ehre. Denn es schaut der Deggendorfer SC vorbei ‐ im Vorjahr beendete die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger die Hauptrunde auf Rang drei und in der laufenden Saison hat sich Deggendorf sofort wieder eine Spitzenplatzierung gesichert. Die EV Lindau Islanders sind in diesem Duell am Sonntag ab 18 Uhr sicherlich Außenseiter, dürften angesichts der vielen guten Leistungen in der heimischen BPM-Arena aber nicht chancenlos sein. Das Spiel kann wie immer auch im kostenpflichtigen Livestream via SpradeTV verfolgt werden.

Freier Eintritt für Kinder und Jugendliche

„Mit hoffentlich vielen Heimzuschauern im Rücken“, so der EVL, versucht er den Kampf gegen Deggendorf anzunehmen. Besonderes Highlight beim kommenden Heimspiel ist die von den Islanders veranstaltete Ferienaktion zum Start in die Herbstferien. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16 Jahre haben freien Eintritt zu diesem Spiel gegen eines der stärksten Teams in der Oberliga Süd, das gespickt ist mit gestandenen Profis mit ordentlich Erfahrung. Die Aktion gilt ausschließlich für Stehplätze. Am Eingang zur BPM-Arena muss ein entsprechender Altersnachweis vorgelegt werden.