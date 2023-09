EV Lindau Islanders drehen Testspiel in Arosa

Auch im zweiten Test zwischen dem EHC Arosa und den EV Lindau Islanders wurde nach 60 Minuten kein Sieger gefunden. Im Vorjahr gewannen die Schweizer mit 5:4 nach Penaltyschießen. Doch am Samstag behielt der deutsche Drittligist in den Graubündner Bergen die Oberhand: Adriano Carciola schoss den EVL in der Overtime zum 2:1–Erfolg.

Erneut drehten die Islanders damit Vorbereitungsspiel. Beim EHC Lustenau am vergangenen Donnerstag lag der Eishockey–Oberligist sogar mit 0:2 hinten, siegte am Ende aber mit 6:3. Vor 200 Zuschauern im Sport– und Kongresszentrum Arosa brachte Andreas Tschudi in der sechsten Minute die Aroser in Führung.

Unterschiedliche Sichtweisen

Unterschiedlich war die Sichtweise, was das Mitteldrittel anging. Nach eigenen Angaben dominierten die Schweizer die Partie und kamen auch zu zahlreichen Chancen. Wobei das Heimteam auch einräumte, bei einem Pfostenschuss der Lindauer Glück gehabt zu haben.

Aufgrund der größeren Möglichkeiten wäre der Ausgleich für die Islanders „mehr als verdient gewesen“. Hierbei fiel sogar das Wort „überfällig“ — und in der 49. Minute gelang auch das 1:1. Nicolas Strodel, neu gekommen vom HC Landsberg, traf auch im dritten Testspiel. Bei diesem Spielstand blieb es bis zur 60. Minute.

Es ging in die Overtime, in der die Islanders den entscheidenden Treffer erzielten. Auf Vorarbeit der beiden Kontingentspieler Zach Kaiser und Matthieu Desautels schweißte Neuzugang Adriano Carciola den Puck zum 2:1 ins Tor der Schweizer (63.).

Für den EHC Arosa war es die letzte Partie vor dem Ligastart. Nächsten Samstag reisen die Aroser zum ersten Meisterschaftsspiel ins Seeland zum SC Lyss.

Lindauer testen gegen zwei Ligakonkurrenten

Die Lindauer Vorbereitung auf die Oberligasaison läuft noch rund drei Wochen. Am kommenden Wochenende testet das Team von Trainer John Sicinski gegen zwei Ligakonkurrenten: Freitag beim EC Peiting (19.30 Uhr) und Sonntag bei den Heilbronner Falken (16 Uhr).