EV Lindau duelliert sich mit einem langjährigen Rivalen

Zu ihrem dritten Heimspiel in der laufenden Saison erwarten die EV Lindau Islanders am Sonntag den Höchstadter EC. Die Begegnung in der BPM-Arena beginnt um 18 Uhr und wird zudem wie gehabt auch im kostenpflichtigen Livestream bei SpradeTV übertragen. Es ist das Heimdebüt vom Lindauer Neuzugang Christian Obu.

Es ist ein Spiel in der Eishockey-Oberliga Süd ‐ beide Mannschaften kennen sich aber schon viel länger. Ihren Ursprung haben die engen Duelle 2015, als sich die Islanders in Spiel fünf einer engen Serie mit einem 4:3 im Aischgrund den Bayernliga-Meistertitel sicherten. Bis auf ein Jahr Unterbrechung, als die Alligators in der Bayernliga spielten, sind sich die Teams regelmäßig begegnet. Oft waren hier die Islanders am Ende sogar die glücklichere Mannschaft.

Alligators haben nur wenig Punkte auf der Habenseite

In der Tabelle hatten in den vergangenen Jahren aber die Alligators die Nase vorne. Häufig schafften sie den Sprung in die Top Sechs der Oberliga Süd und damit auch den direkten Sprung in die Play-offs. Lindau kämpfte dagegen um die Teilnahme an den Pre-Play-offs.

Der Saisonstart lässt vermuten, dass es in dieser Spielzeit anders laufen könnte. Die Islanders, die sich seit der Amtsübernahme von John Sicinski im November gut entwickelt haben, sind mit sechs Punkten aus vier Spielen gestartet. Höchstadt hat im Vergleich zum Vorjahr ein nahezu unverändertes Team, bisher reichte es aber lediglich für drei Zähler.