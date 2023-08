EV Füssen startet jetzt doch in der Oberliga Süd

Der EV Füssen hat den Zwangsabstieg abgewendet und spielt in der kommenden Saison 2023/2024 in der Eishockey–Oberliga Süd. „In Anbetracht der nachgereichten Unterlagen und des Nachweises einer verbesserten wirtschaftlichen Ausgangslage kamen die Verantwortlichen, mittels eines Vergleichs, zu dieser Entscheidung“, heißt es in der Mitteilung des Deutschen Eishockey–Bundes (DEB). Entsprechend erteilte das DEB–Spielgericht am Freitag dem Ligakonkurrenten der EV Lindau Islanders und Kooperationspartner des DEL2–Clubs ESV Kaufbeuren die Zulassung zur Oberliga–Saison 2023/2024.

Altmeister sammelt große Spendensumme

In erster Instanz war Füssen wegen einer Finanzierungslücke im Etat von 70.000 Euro die Zulassung verweigert worden, es drohte gar der Absturz in die unterste Liga. Laut der „Allgäuer Zeitung“ sammelte der Altmeister aber „binnen nicht mal 14 Tagen rund Hunderttausend Euro an Spenden und klagte deshalb gegen die Lizenzverweigerung“. Der Gang vor das DEB–Schiedsgericht war erfolgreich, wie nun seit Freitag feststeht. „Noch bevor einer für den 15. August anberaumten Sitzung lenkte der Verband ein“, berichtet die „Allgäuer Zeitung“.

Dass Füssen nun weiter in der Oberliga spielen darf, sei vor allem auch einem Kraftakt des designierten Vereinsvorsitzenden Jörg Noack, Sponsoren und weiteren Mitstreitern zu verdanken. Somit startet die Oberliga Süd am 28. September mit 13 Mannschaften, da die Bayreuth Tigers aus der DEL2 in die Oberliga zwangsabsteigen mussten. Aus der Region sind weiter die EV Lindau Islanders sowie die ECDC Memmingen Indians vertreten. Der Spielplan wird im Laufe der nächsten Woche veröffentlicht.