Lindau

ESV Lindau übernimmt die Tabellenführung

Lindau / Lesedauer: 1 min

Der ESV Lindau I spielt momentan sehr erfolgreich. (Foto: Augst/Eibner/Imago )

Mit dem dritten Sieg in Serie sind die Inselstädter in der Tischtennis-Kreisliga C an die Spitze gesprungen. Das Tabellenende ziert dagegen die zweite Mannschaft.

Veröffentlicht: 15.12.2023, 16:01 Von: Lindauer Zeitung