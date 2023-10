ESV Lindau holt Unentschieden zum Auftakt

Die Tischtennisteams des ESV Lindau haben ihre ersten Spiele in der Saison 2023/2024 absolviert. In der Kreisliga C gab es für die erste Mannschaft zum Start eine Punkteteilung. Die zweite Mannschaft hat in der Kreisklasse einmal gewonnen und einmal verloren.

Blischke/Keller überzeugen im Entscheidungsdoppel

Über den Punktgewinn beim SV Deuchelried V musste die Erstvertretung des ESV letztlich glücklich sein. Wolfgang Blischke und Annie Keller retteten den Lindauern mit ihrem 3:0 im Doppel gegen Wolfgang Thierer und Anton Bretzel das 8:8-Unentschieden. Dem Spielverlauf nach hätte es aber auch ein Sieg sein können. Der ESV Lindau erspielte sich eine 5:2-Führung, geriet in der Folge jedoch unter anderem durch vier Fünfsatz-Niederlagen ins Hintertreffen. Auch das zweite Saisonspiel bestreitet der ESV auswärts: Die Lindauer treten am Samstag um 14.30 Uhr beim 1. TTC Wangen IV an.

Eine Enttäuschung zum Auftakt erlebte die zweite ESV-Mannschaft. In der Halle des Bodensee-Gymnasiums unterlagen die Lindauer Anfang Oktober mit 2:7 den SF Urlau II. Zum zweiten Saisonspiel gastierte der ESV II beim TSV Opfenbach und jubelte nach einem 3:1-Sieg von Silvio Schneidereit und Fritz Bogenschütz im Doppel über einen 7:5-Erfolg. Am Freitag spielt der ESV ab 20.30 Uhr bei der SG Scheidegg III.