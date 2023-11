ESV Lindau gelingt der erste Saisonsieg

Der ESV Lindau hat in der Saison 2023/2024 in der Tischtennis-Kreisliga C seinen ersten Sieg eingefahren. Bei der TSG Bad Wurzach II siegten die Lindauer mit 9:3.

Gleich zu Beginn zeichnete sich der Erfolg ab. Der ESV entschied alle drei Eröffnungsdoppel für sich und hatte die Partie nach dem Sieg von Mempel gegen Alexander Gleinser mit 9:3 gewonnen. Am Samstag, 25. November, um 17 Uhr geht es für die erste Mannschaft des ESV mit dem Heimspiel gegen den Tabellenzweiten TSV Bodnegg weiter.

Hohe Niederlagen

Die zweite Mannschaft des ESV Lindau ist schon zwei Tage vorher wieder im Einsatz. Zu Hause treffen die Inselstädter in der Kreisklasse am Donnerstag, 23. November, 20 Uhr auf den TC Lindenberg.

Dabei wollen es die Lindauer besser als zuletzt machen. Sowohl gegen die SG Scheidegg III (1:7) und gegen die SG Christazhofen II (2:7) war die Zweite des ESV nahezu chancenlos. Gegen Scheidegg holte das Doppel Hans-Peter Berg/Fritz Bogenschütz den Ehrenpunkt für die Lindauer, gegen Christazhofen punkteten Silvio Schneidereit und Bogenschütz.