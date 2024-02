Die Entscheidung habe die Familie gemeinsam getroffen. Im März geben Esslingers ihre vier Edeka-Märkte ab. Am Ende, sagt Johannes Esslinger, „war das ganze Paket für mich alleine einfach zu groß“.

Immer eine Sechs-Tage-Woche, bis zu 16 Stunden am Tag im Geschäft: Johannes Esslinger will das nicht mehr. „Ich habe eine Familie und habe nie Zeit“, sagt er. Sein Vater Herbert Esslinger versteht ihn, schließlich war das viele Jahre lang sein Leben. „Wenn andere am Freitagmittag ins Wochenende sind, wusste ich, ich schaff’ noch eineinhalb Tage.“

Mitte März ist damit Schluss. Dann geht der 62-jährige Herbert Esslinger in Rente, sein Sohn Johannes übergibt alle vier Märkte an neue Inhaber. „Natürlich ist uns das nicht leicht gefallen“, sagt der 33-Jährige. Der „Familienrat“ habe viele Stunden Zeit für diese Entscheidung gebraucht. „Aber es ist Zeit, neue Wege zu gehen.“

Händler in der vierten Generation

Regale einräumen, an der Kasse aushelfen, Kunden bedienen und dazu ein Schwätzchen halten: Das sei es gewesen, was ihm immer Spaß gemacht habe, sagt Johannes Esslinger. Doch bei vier Märkten habe das Abarbeiten von Verwaltungsaufgaben und immer mehr Bürokratie den Hauptteil seiner Arbeit ausgemacht. Und das macht ihm keinen Spaß.

Wir waren am Ende einfach zu groß. Johannes Esslinger

Das Händlersein liegt den Esslingers im Blut. In den 1950er Jahren eröffneten die Urgroßeltern von Johannes Esslinger den Gemischtwarenladen „Edeka Jakob“ in Neuravensburg. Etwa 20 Jahre später übernahm seine Großmutter den kleinen Supermarkt im Ortskern.

Doch das kleine Dorf Neuravensburg wuchs und wuchs. Im Jahr 2000 weihte Herbert Esslinger in einem Neubaugebiet schließlich den neuen, größeren „Edeka Dorfmarkt“ ein. Der kleine Supermarkt seiner Mutter schloss, heute werden in dem Geschäft Brautmoden verkauft.

Entscheidung fiel schon vor einem Jahr

Herbert Esslinger expandierte weiter. 2004 baute er einen Edeka-Markt in Grünkraut, den er fünf Jahre später verkaufte. Er übernahm die beiden „Edeka Neukauf“-Geschäfte in Kressbronn und Langenargen und zog mit ihnen jeweils in einen Neubau um.

2017 eröffnete schließlich der Edeka-Markt in Weißensberg, das erste Geschäft von Sohn Johannes. Vier Jahre später übergab Herbert Esslinger ihm auch die anderen drei Märkte, blieb aber am Geschäft beteiligt. Johannes Esslinger kümmerte sich von da an um 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ebenso viele Lieferanten. „Wir waren am Ende einfach zu groß“, sagt er.

Die Entscheidung, alle Märkte abzugeben, sei schon vor einem Jahr gefallen. Klar war aber auch, dass Esslingers ihren Familienbetrieb nur in gute Hände übergeben - an langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Für die Existenzgründer ist es eine Riesenchance, sie übernehmen ein funktionierendes System. Johannes Esslinger

Den Edeka in Neuravensburg übernimmt Alexandra Looks mit ihrem Mann Karsten, die beiden Märkte in Kressbronn und Langenargen Pascal Seifert und den in Weißensberg Eminio Koros. Sie alle waren zuletzt die Marktleiter der jeweiligen Geschäfte. „Wir geben sie mit gutem Gewissen ab an jemanden, der unsere Idee weiterlebt und Spaß an der Arbeit hat“, sagt Herbert Esslinger.

Sein Sohn Johannes ergänzt: „Für die Existenzgründer ist es eine Riesenchance, sie übernehmen ein funktionierendes System.“ Die Märkte auf mehrere Inhaber aufzuteilen, sei eine gute Entscheidung. „Es ist einfacher, einen oder zwei anstelle von vier Märkten zu führen.“

Alle Märkte sind einen Tag lang zu

Für die Inventur und die Übergabe der Technik müssen alle Edeka-Märkte im März jeweils für einen Tag schließen - und eröffnen dann unter neuem Namen.

Für Eminio Koros geht mit der Übernahme ein kleiner Traum in Erfüllung. Er erinnert sich noch gut daran, wie er in Weißensberg als Marktleiter begann. „Ich habe damals gescherzt, dass ich den Markt einmal übernehmen werde“, erzählt er und lacht. „Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass dies tatsächlich einmal passiert.“

Wenn in einigen Tagen in Weißensberg statt Esslinger dann überall Edeka Koros steht, ist sein Traum Wirklichkeit geworden. Für die Kunden ändere sich dann aber nichts, versichert Koros. „Es wird alles so weiterlaufen wie bisher.“

Dazu gehört zum Beispiel, dass die Eigenmarke „Allgäu Bodensee“ von allen Nachfolgern weiter geführt wird, wie Esslingers erzählen. Darunter werden Produkte vertrieben, die direkt aus der Region kommen.

Die beiden Gebäude in Neuravensburg und Kressbronn gehören den Esslingers, sie werden sie behalten. Die Häuser in Langenargen und Weißensberg seien von Investoren errichtet worden, sagt Herbert Esslinger. „Wir vermieten die Gebäude an Edeka, und Edeka vermietet sie an die neuen Inhaber“, erklärt er das Prozedere ab März.

Dann wird er seine Rente genießen. Und wie geht es bei seinem Sohn weiter? Der hat vor etwa zwei Jahren in Wangen einen Barber-Shop mit kleinem Café eröffnet. Sein neues berufliches Standbein wird das aber nicht. „Das ist eher ein Hobby“, sagt Johannes Esslinger. Er wolle sich neu orientieren. Womit, das verrät er nicht. „Da ist noch nichts spruchreif.“

Der Edeka-Markt in Neuravensburg ist am 12. März geschlossen, der Markt in Weißensberg am 13. März und Kressbronn und Langenargen am 14. März. Jeweils am Tag drauf eröffnen die Märkte unter neuem Inhaber und Namen.