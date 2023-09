Dass Essen die Menschen zusammen bringt, ist nichts Neues. Dass Essen Menschen zusammen bringt, die sich zuvor völlig fremd waren, schon. Kein Wunder also, dass das Social Dining (dt.: soziales Abendessen) in vielen Städten der Welt längst schon zum Trend geworden ist. Ursula Schwarz und Silvia Bücker haben diese neue Art des gemeinschaftlichen Essens nach Lindau gebracht. Ein Besuch.

Eines haben die 28 Frauen und Männer miteinander gemein. Sie sind offen und essen gern. Ansonsten sitzen an den drei gedeckten Tafeln in der großen Bauernstube des Haug am Brückele völlig unterschiedliche Menschen beisammen. Manche sind schon älter, einige jünger und die meisten im besten Alter. Viele kommen aus Lindau und den umliegenden Gemeinden, aber es sind an diesem Abend auch Gäste dabei aus Neuseeland, Litauen, USA, England oder aus anderen Teilen Deutschlands.

„Wir haben das Konzept von einer Reise aus Kopenhagen mitgebracht“, erklärt Ursula Schwarz der kleinen Gesellschaft und sagt, dass das Haus am Brückele mit seiner Idee die bäuerlichen Strukturen zu bewahren, ein perfekter Ort sei für das Social Dining. Denn auch bei diesem Konzept geht es um das Miteinander.

„Wir kochen im Ottolenghi-Style“

Der Gedanke dahinter ist, dass wildfremde Menschen, die sich sonst vermutlich nie kennengelernt hätten, an einem Tisch zusammen kommen. Einheimische, Touristen, Fremde. Dabei geht es aber nicht nur ums Essen, sondern auch um das Zusammensein, die Kommunikation und das Kennenlernen neuer Leute. Ein Konzept, das in den Großstädten längst schon eingeschlagen hat und zum Trend geworden ist.

„Wir haben heute wieder zusammen für euch gekocht. Es gibt etwas Vegetarisches“, kündigt Ursula Schwarz an und erklärt, dass das, was die beiden Frauen kochen, meist ohne Fleisch auskommt. „Wir kochen im Ottolenghi-Style“, sagt sie und meint damit den israelisch-britischen Koch und Kochbuchautor, dessen einfache wie raffinierte Küche ebenfalls im Trend der Zeit liegt.

So steht an diesem Abend lauwarmes Chiabatta mit aufgeschlagener Kräuterbutter als Vorspeise auf der Speisekarte. Die Kräuter stammen, sagt Ursula Schwarz, aus ihrem eigenen Garten. Dazu stellt Silvia Bücker riesige Schüsseln voll mit grünem Salat auf die Tische. Die Gäste greifen zu.

Erst zaghaft, und als klar ist, dass es noch Nachschlag gibt, mit Appetit. Ellen macht den Anfang und stellt sich den acht Leuten, die mit am Tisch sitzen, vor. Sie ist zum dritten Mal beim Social Dining dabei und hat ihren Besuch aus Neuseeland mitgebracht.

Traum vom eigenen Restaurant

Die Freunde sitzen allerdings ebenso wenig beieinander wie die Ehepaare. „Für mich ist das eine gute Gelegenheit, neue Leute kennenzulernen“, erklärt sie ihre Begeisterung. Brigitta pflichtet ihr bei. Zusammen mit ihrem Mann Volkmar ist sie extra aus Ulm angereist, um bei Silvia und Ursula am Tisch zu sitzen.

Das ist wie eine kleine Reise, wenn man in die Lebensgeschichte der Leute abtaucht. Veranstalterin Ursula Schwarz

Das Ehepaar hat die beiden Frauen bereits bei einem anderen Social Dining kennengelernt. „Ich koche selber sehr gerne und wir haben uns mit den beiden in Ulm sehr gut unterhalten.“ Neben ihr sitzt Gretchen aus Chicago und am Ende des Tisches Liudas aus Litauen. Dazwischen Sabine aus Lindau. Anita erzählt, dass kochen nicht so sehr Ihres ist. Lang genug habe sie ihre Familie bekocht, jetzt seien die Kinder aus dem Haus, nun lasse sie sich lieber bekochen. Im Laufe des Abends erzählt jeder etwas von sich.

„Das ist wie eine kleine Reise, wenn man in die Lebensgeschichte der Leute abtaucht“, findet Veranstalterin Ursula Schwarz, die eigentlich Innenarchitektin ist, aus Lindau stammt und nach Jahren der Abwesenheit wieder heimgekehrt ist.

Nächste Termine fürs Social Dining Das nächste Social Dining findet am Mittwoch, 25. Oktober statt, das übernächste am Dienstag, 14. November. Start ist immer um 18.30 Uhr. An welchem Ort das Abendessen stattfindet, wird bei der Anmeldung bekannt gegeben. Reservierungen sind unbedingt erwünscht. Entweder unter der Telefonnummer 0176/55012078 oder per Mail unter [email protected].

Zusammen mit Silvia Bücker, die diplomierte Ökotrophologin ist, die letzten Jahre in Hamburg aber als „Mietköchin“ unterwegs war und nun in Lindau ein Cateringunternehmen eröffnet hat, ist das eigentliche Ziel, im kommenden Jahr ein gastronomisches Angebot an einem festen Ort zu eröffnen. „Wir hatten bisher noch nicht das richtige gefunden, aber wir wollten eben unbedingt dieses Jahr anfangen“, erklärt Ursula Schwarz, während sie eine große Platte mit Tomatensalat und roten, mit Sumach gewürzten Zwiebeln aufträgt. Dazu eine noch größere Schale Quinoa-Salat.

Erstes Social Dining war im Eulenspiegel

Zartschmelzend zergeht die köstliche Pastete mit Zucchini-Kartoffel-Feta-Füllung auf der Zunge. „Wir versuchen, jahreszeitlich zu kochen“, erklärt Silvia Bücker. Und Ursula Schwarz ergänzt: „Das meiste kommt von hier.“ Das gilt auch für die Getränke. Bier, Wein, Wasser und den Apfelsaft stehen zur Auswahl. Zum Nachtisch gibt es Apfelkompott mit Sahne.

Das erste Social Dining fand im März im Eulenspiegel in Wasserburg statt. Eine Handvoll Leute waren es, die sich damals darauf eingelassen hatten. Mittlerweile begeistern sich immer mehr für diese neue Art des Miteinander-Essens, so dass es in den wechselnden Veranstaltungsorten, wie dem Porzellanladen auf der Insel oder jetzt auch im Haug am Brückele, eng wird.

Die beiden Veranstalterinnen freut dieser Erfolg. Und dass sich damit ihr Wunsch erfüllt, ihren Gästen Gelegenheit zu bieten, über den eigenen Tellerrand zu schauen und den Horizont zu öffnen.

„Wir kommen beide aus großen Familien, wo man an langen Tafeln zusammen isst“, erklärt Ursula ihre Begeisterung für das Social Dining. Verdienen tun die beiden passionierten Gastgeberinnen dabei nichts. Mit ihrer Spendenempfehlung von 25 Euro decken sie lediglich ihre Unkosten für Lebensmittel, Miete, Werbung. „Das ist etwas, das wir der Lindauer Stadtgesellschaft schenken.“