Warnung vor Überflutungen und Erdrutschen

Es regnet und regnet: Das bedeutet es für Bäche und Flüsse

Kreis Lindau / Lesedauer: 4 min

Der viele Regen dieser Tage sorgt für ein „Kleines Hochwasser“ (Foto: Stefan Puchner/dpa )

Wie das Wasserwirtschaftsamt die Lage einschätzt, was der Regen für das Entnahmeverbot an Gewässern bedeuten und wie die Lage in Vorarlberg ist.

Veröffentlicht: 29.08.2023, 12:00 Von: Schwäbische.de