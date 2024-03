Der braune Igel steht neben dem Leuchtturm im Regal. Dagmar Arnold füllt Lücken auf, schiebt Dekoration zusammen, ordnet Bastelutensilien neu. „Es muss ja immer ordentlich aussehen“, sagt sie. Viel mehr kann sie nicht mehr tun.

Nach 33 Jahren schließt Dagmars Bastelstube. Lindau verliert ein Fachgeschäft, das letzte seiner Art.

Dagmar Arnold hätte gern noch zwei, drei Jahre weitergemacht. Sie ist fast 63 Jahre alt. Aber als das Haus in der Rickenbacher Straße verkauft worden ist, hatte sie schon geahnt, dass daraus nichts mehr wird. Statt Wolle, Perlen, Papierbögen und Knete kommen hier nun Schreibtische rein. Aus dem Bastelparadies wird ein Büro.

„Manchmal ist es echt traurig“

Die wenigen Wollknäuel wirken verloren. Früher war die ganze Wand in dem kleinen Nebenraum voll mit Markenwolle. „Manchmal ist es echt traurig“, sagt Arnold, auch wenn sie im Moment nur wenig zum Nachdenken kommt. Mit dem Ausverkauf endet für sie ein Lebensabschnitt. „Ich habe doch 33 Jahre nichts anderes gemacht“, sagt sie.

Als junge Frau hat sie ihren sicheren Job bei Siemens für ihre große Leidenschaft, das Basteln, aufgegeben. „Es war immer mein Traum, selbstständig zu sein“, sagt sie.

Umzug mit 10.000 Einzelartikeln

55 Quadratmeter war ihr erstes Reich groß, der kleine Laden war gegenüber dem Café Ebner in der Friedrichshafener Straße. Als der zu klein wurde, zog sie an den Aeschacher Kreisel, wo sie ihre Ware auf 85 Quadratmetern präsentieren konnte. Als es auch hier zu eng wurde, fand Dagmars Bastelstube in der Rickenbacher Straße ihr letztes Zuhause.

An die Umzüge „mit all den Kleinteilen“ erinnert sich Dagmar Arnold noch ganz genau. „Das war der Wahnsinn“, sagt sie lachend. Jede Perle, jeder Pfeifenputzer, alles musste verstaut, transportiert und wieder einsortiert werden.

10.000 Einzelartikel waren es sicher, sagt sie, „ich weiß nicht, ob es reicht“. Deshalb war für Arnold auch klar: Einen weiteren Umzug wird es nicht geben.

Die Österreicher fahren bis zum Berliner Platz, aber oft nicht weiter. Dagmar Arnold

Die Lage in der Rickenbacher Straße war gut. „Die Österreicher fahren bis zum Berliner Platz, aber oft nicht weiter“, so die Erfahrung der Reutiner Einzelhändlerin.

Sie hat Teddybären und Puppen genäht, Seidentücher bemalt und Mützen gestrickt. Und dazu in einem kleinen Raum im Obergeschoss Kurse angeboten. Die waren gefragt, nicht nur, weil man bei Dagmar Arnold viel lernte. „Es ging auch um die Geselligkeit.“

„Jetzt muss es schnell gehen und perfekt ausschauen“

Das Interesse an Kursen habe mit den Jahren nachgelassen. Seit Corona sei es ganz vorbei. Viele hätten keine Zeit mehr dafür oder schauten sich lieber Youtube-Videos an, meint Arnold.

Aber auch die Basteltechniken hätten sich verändert. Früher waren sie sehr arbeitsintensiv, sagt sie. Für ein Seidentuch brauche man schon ein bis zwei Tage. „Jetzt muss es schnell gehen und perfekt ausschauen.“ Betongießen sei daher im Trend.

Dagmar Arnold hat jeden Basteltrend mitgemacht. „Ich musste immer alles ausprobieren, sonst konnte ich es den Leuten nicht erklären“, sagt sie. Window-Colours sei eine Zeit lang der „absolute Renner“ gewesen. Da seien die Leute von überall gekommen, um bei Dagmars Bastelstube die Fensterfarben zu kaufen.

Auf Wolle gesetzt

Vor rund zehn Jahren hat sie Wolle in ihr Programm aufgenommen - und dann selber leidenschaftlich gern gestrickt. Als sie für tausend Euro Wolle bestellte, habe sie schon ein komisches Gefühl gehabt. Aber sie lag richtig. Die gehäkelten Boshi-Mützen waren ein „Hype“. Auch die Sockenwolle war gefragt.

„Ich hatte manchmal einen guten Riecher“, freut sich Dagmar Arnold. Sie ist davon überzeugt, dass beim Basteln nichts so schwer ist, dass man es nicht lernen könne. „Man muss es mögen“, sagt sie.

Die Regale lichten sich schon: Alles geht zum halben Preis raus. (Foto: Yvonne Roither )

Was sich durch die Pandemie verändert hat

Was ihr an ihrer Tätigkeit so gut gefällt: „Es gibt immer was Neues.“ Wenn ein Kunde es wünschte, dann hat sie auch 40 Schleifen gebastelt oder unzählige Geschenke verpackt. Aber letztlich war es immer die Abwechslung, die den Reiz ihrer Arbeit ausgemacht habe.

Wer bastelt, der will das Material sehen und anfassen. Davon war sie immer überzeugt. Deshalb hat sie in Corona-Zeiten, als die Läden geschlossen waren, einen kleinen Tisch an die Türe gestellt und Waren rausgereicht. An manchen Tagen sei es nur ein Nähfaden gewesen.

Die Pandemie habe vieles verändert. „Da hat auch die Oma gelernt, wie man im Internet bestellt.“ Dabei sei der Bastelbedarf im Internet oft nicht billiger, betont Arnold.

Bei ihr hätten die Leute nur noch gekauft, „was sich nicht lohnt zu bestellen“, sagt sie. Holzkugeln etwa. Oder sie seien in ihren Laden gekommen, weil sie eine Anleitung wünschten für etwas, was sie im Internet bestellt haben.

Treue Stammkunden

Aber Dagmar Arnold erzählt auch von den alten Damen, die ihr vertrauen. Die sie die Geburtstags- oder Trauerkarte aussuchen lassen, weil ihre eigenen Augen zu schlecht sind. Sie berichtet von Stammkunden, die fachkundige Beratung schätzen und auf ihre Empfehlung hören. „Ich könnte ein Buch schreiben“, sagt sie. Die positiven Sachen überwiegen.

„Ich bin ein Mensch, der gerne plant“, sagt Arnold. Doch jetzt ist vieles unsicher. Nachts habe sie oft schlaflose Nächte und mache sich Sorgen. „Ich habe ja keine Erfahrung mit Ausverkauf.“

Schulen und Kindergärten haben sich schon eingedeckt

Im Januar hat sie Schulen und Kindergärten angeschrieben, die durften vorab bei ihr einkaufen. Dann begann im Februar der offizielle Räumungsverkauf. Ob Kerzen oder Locher: Alles geht zum halben Preis raus. Auch die Metall-Regale sind zu haben.

Wie es weitergeht, wenn sie am 15. April die Ladenschlüssel übergibt, weiß Dagmar Arnold noch nicht. Sie wird sich einen neuen Job im Verkauf suchen. Aber zuerst geht es nach Süditalien in den Urlaub. Ihre erste längere Auszeit seit vielen Jahren. Vermutlich hat Dagmar Arnold auch da was zum Basteln oder Stricken dabei.