Anna Hummler-Geyer, die sich mit ihrem Mann und den drei Töchtern um die Tiere kümmert, freut sich, dass wieder Leben auf der Schindler-Wiese einkehrt. „Viele Menschen haben uns schon gefragt, wann denn die Schafe wieder kommen.“

Trotz der Arbeit, die die Tiere machten, strahlten sie so viel Ruhe und Gelassenheit aus, dass sie sich dabei wunderbar entspannen könne. Und nicht nur sie: „Ich spüre da eine große Sehnsucht bei den Menschen nach der Verbindung zur Natur“, sagt Anna Hummler-Geyer und lobt die Fähigkeit der Schafe, Passanten und Nachbarn zusammenzubringen.

Kleiner Bock kam mit krummen Beinen zur Welt

Sie sei dankbar, dass alle Menschen so achtsam mit den Tieren umgegangen seien, sie nicht mit ungesunden Dingen gefüttert und immer ein Auge auf sie gehabt hätten.

Vier Schafe sind im Moment auf der Schindlerwiese. Und zwar Muttertier Alma, die im Vorjahr Zwillinge am Kleinen See zur Welt brachte. Eins dieser Zwillinge - nämlich Lotte-Ida - ist ebenfalls mitgekommen. Sowie Madita, ein Einzelkind, gleichfalls in Lindau im Vorjahr geboren.

Das Quartett macht Bubi komplett - ein kleiner Bock, der sich am See erholen soll. Er kam im Allgäu mit krummen Beinchen zu Welt, sein Mutterschaf wurde vom Blitz erschlagen und Bubi musste mit der Flasche aufgezogen werden. Ob die weiblichen Schafe trächtig sind, wird der Sommer zeigen.