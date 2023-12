Eigentlich sollte Thermenbetreiber Andreas Schauer selbst eine Bürgerbeteiligung zur Zukunft des Geländes hinter der Therme durchführen. Doch ein erster Termin in der Inselhalle geriet völlig aus dem Ruder. Nun übernehmen Verwaltung und Stadträte. Oberbürgermeisterin Claudia Alfons will den Konflikt zwischen Schauer und den Schrebergärtnern lösen. Offenbar auch deswegen, weil Alfons die Stadt daran für nicht ganz unschuldig hält.

Andreas Schauer möchte das Gelände hinter der Therme bebauen. Derzeit befinden sich dort ein großer Parkplatz und gut 80 Schrebergärten. Diese nehmen etwa die Hälfte des 80.000 Quadratmeter großen Grundstücks ein. Seit einer Recherche der LZ vor gut zwei Jahren ist klar, dass die Schrebergärten versetzt werden sollen, sollte es zu einer Bebauung des Geländes kommen. Dagegen wehren sich die Gärtner.

Bevor sich der Stadtrat weiter mit dem Thema befasst, sollte Schauer darum eine Bürgerbeteiligung organisieren. Geplant hatte er verschiedene Workshops zu unterschiedlichen Themen. Nach einer Auftaktveranstaltung mit den Schrebergärtnern sollte es unter anderem auch einen Termin zum Thema Eishalle geben.

Doch schon der erste Termin Ende September in der Inselhalle scheiterte. Die Veranstaltung wurde vorzeitig abgebrochen. Eine einvernehmliche Lösung zwischen Schauer und den Gärtnern wurde nicht gefunden, im Gegenteil: Der Graben scheint nun tiefer als je zuvor.

Wer die Kosten für die Bürgerbeteiligung übernimmt

Dieser Abend habe deutlich gemacht, dass seit Jahren ein Konflikt besteht, sagte Oberbürgermeisterin Claudia Alfons bei der Bürgerversammlung am vergangenen Montag. Und an diesem Konflikt hält sie ihre Vorgänger in Stadtrat und Verwaltung offenbar für mit schuldig. „Es gibt offensichtlich unterschiedliche Zusagen, beziehungsweise Erwartungen von den verschiedenen Beteiligten“, sagte sie.

Wir müssen das Vertrauen in das Handeln der Stadt wieder herstellen. Claudia Alfons

Den Schrebergärtnern sei im Vorfeld des Thermen-Bürgerentscheids durch eine Änderung im Flächennutzungsplan suggeriert worden, dass ihre Gärten erhalten bleiben. „Das konnte und sollte so verstanden werden“, sagte Alfons.

Auf der anderen Seite gebe es die Absichtserklärung an Andreas Schauer, die der Stadtrat 2017 nicht öffentlich beschlossen hat. Schauer habe „davon ausgehen dürfen und sollen“, dass er die Fläche bebauen kann.

Die Stadt solle nun Verantwortung übernehmen und den Konflikt zwischen Gärtnern und Schauer auflösen, so Alfons. „Wir müssen das Vertrauen in das Handeln der Stadt wieder herstellen.“

Unterstützen soll den Prozess eine Beteiligungsgruppe aus verschiedenen Stadträten mit unterschiedlichen Meinungen zu dem Thema. Die Kosten der Bürgerbeteiligung übernehme als Vorhabenträger weiter Andreas Schauer, wie die Pressestelle der Stadt auf Nachfrage mitteilt.

Nähere Informationen zu Start und Ablauf der Bürgerbeteiligung soll es Anfang kommenden Jahres geben.