Erster in allen Mannschaftswertungen

Den Lindauer Mastersschwimmern ist ein sensationeller Saisonstart gelungen. Beim 52. Internationalen Kulmbacher Masters-Cup hat der TSV Lindau die Damen-, Herren- und auch die Gesamtwertung für sich entschieden. Auf der Kurzbahn im Hallenbad Kulmbach kennen sich die Lindauer bestens aus: Schon seit Jahren starten beim Traditionsschwimmfest, um nach den ersten Trainings ihre Form zu testen.

Mit neun Männern und neun Frauen waren die Lindauer das am stärksten vertretene Team unter den 22 Vereinen, die aus Deutschland, Tschechien, Portugal und Italien kamen. Insgesamt stellten sich 112 Aktive bei 379 Einzel- und 61 Staffelstarts der Konkurrenz. Die Lindauer hatten von der AK 20 bis zur AK 90 sehr viele Altersklassen besetzt. Durch zahlreiche Verstärkung aus den eigenen Reihen mit Athleten, die der Jugend „entwachsen“ sind und Andrea Frick, die es berufsbedingt in die Bodenseeregion verschlagen hat, hatten zudem insgesamt fünf Starterinnen und Starter ihr Debüt in der Lindauer Mannschaft. Geschwommen wurden alle 50-Meter-Strecken sowie 100 Meter Lagen. Darüber hinaus gab es drei verschiedene Staffelwettbewerbe.

Lindauer Damen und Herren zeigen sich in Siegerlaune

Gewertet wurde in den typischen Mastersaltersklassen, wobei der Erstplatzierte in jeder AK sechs Punkte bekam, für den Sechstsplatzierten gab es noch einen Punkt. Die neun Damen des TSV Lindau sammelten zusammen 188 Punkte und gewannen damit die Damenwertung. Sie distanzierten den zweitplatzierten Verein ATS Kulmbach (75 Zähler) deutlich. An Lindauer Erfolg beteiligt waren Moni Auerbach und Brigitte Kalkbrenner (beide AK 60), Nadja Merz, Beate Schulz, Sandra Bandlow-Albrecht, Violeta Mihut (alle AK 50), Sabine Zeleny (AK 45), Andrea Frick (AK 30) und Sina Merz (AK 20).

Das Männerteam zeigte sich in der gleichen Siegerlaune. Mit Fritz Ilgen (AK 90), Alfred Seeger (AK 80), Holger König, Christian Kalkbrenner, Reinhold Pohl (alle AK 60), Mirko Bandlow (AK 45), Lois Debruyne, Lasse Batke und Sebastian Schulz (alle AK 20) gewannen sie in der männlichen Wertung mit 151 Punkten vor dem SC Regensburg mit 127 Punkten.

Durch weitere 132 Punkte aus elf ausnahmslos siegreichen Staffelstarts in Mixed-Staffeln sicherte sich das Team des TSV 1850 Lindau zudem den Sieg um den großen Masters-Cup mit unglaublichen 471 Punkten vor dem Gastgeber Kulmbach, der 226 Zähler sammelte.

Highlight war neben dem Mannschaftserfolg ein Europarekord von Fritz „Itze“ Ilgen über 50 Meter Rücken. Trotz dreiwöchiger Trainingspause nach der anstrengenden Reise zur Weltmeisterschaft verbesserte er die alte Bestmarke auf der 25-Meter-Bahn, die seit 2002 Bestand hatte. Den Weltrekord verfehlte er mit seiner neuen Zeit um sieben Zehntelsekunden.

Violeta Mihut gewinnt Mehrkampfwertung

Zusätzlich zu der Mannschaftswertung gab es noch eine Mehrkampfwertung, bei der die drei punktbesten Starts jedes Schwimmers zusammengezählt wurden. Die sechs Punktbesten erhielten eine Auszeichnung. Violeta Mihut sicherte sich mit 2120 Punkten den Sieg bei den Damen und erhielt die Horst Teller Wandertafel, Sandra Bandlow-Albrecht wurde mit 1696 Punkten Fünfte, Nadja Merz mit 1618 Punkten Sechste. Bei der Herren schwamm sich Holger König mit 2121 Punkten auf Rang vier.

Der Abteilungsleiter Wilfried Fuchs ließ es sich nicht nehmen, als Schiedsrichter der Veranstaltung sein Team zu begleiten und feierte mit ihm bei der Abendveranstaltung, bei der auch die Ehrungen vorgenommen wurden. Voll motiviert durch das starke Mannschaftsergebnis kann das Team nun in die neue Schwimmsaison 2023/2024 starten.