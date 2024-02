Erste-Hilfe-Kurs für Baby und Kleinkind im minimaxi

Mit einem zweistündigen Kurs möchte das Familienzentrum minimaxi in Kooperation mit der Schwangerenberatung Lindau des Sozialdiensts katholischer Frauen (SkF) Augsburg Eltern und anderen Menschen, die im täglichen oder sporadischen Umgang mit Babys und Kleinkindern sind, Sicherheit bei leichten und schweren Verletzungen geben. Der Referent leitet mit praktischen Übungen und viel Informationen durch den Kurs, so dass die Teilnehmer gut gerüstet für kleine und größere Notfälle nach Hause gehen.

Der Kurs findet im Familienzentrum minimaxi in der Köchlinstraße 46a in Lindau statt. Die Termine sind: Freitag, 23. Februar, 15. März, 26. April und 14. Juni, jeweils von 16 bis 18 Uhr. Weitere Infos und Anmeldung per Mail an [email protected] oder bei der SkF-Schwangerenberatung, Telefon 08382/948690.