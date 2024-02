Weil ein 61-jähriger Mann mit der Veröffentlichung intimer Bilder erpresst wird, bezahlt er einen vierstelligen Betrag. Doch als der Erpresser noch mehr Geld will, schaltete der 61-Jährige die Polizei ein.

Wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mitteilt, hat der 61-Jährige am Mittwoch bei der Polizeiinspektion Lindenberg Strafanzeige erstellt wegen Erpressung. Er hatte zuvor über ein Dating-Portal einen 34-jährigen Mann kennengelernt. Dieser erpresste den 61-Jährigen schließlich mit der Veröffentlichung von intimen Bildern.

Der Geschädigte hatte bereits aufgrund mehrerer Forderungen insgesamt einen vierstelligen Betrag bezahlt. Als am Mittwoch eine weitere Geldforderung einging, entschloss sich der 61-Jährige zur Anzeige.

Aus der Geldübergabe wird nichts

Am frühen Mittwochabend sollte es zu einer weiteren Geldübergabe an einem vereinbarten Ort kommen. Beamte der Kriminalpolizei Lindau überwachten daraufhin den Ablageort des Geldumschlages.

Der 34-jährige Tatverdächtige holte den deponierten Umschlag und die Beamten nahmen den Mann nach einer kurzen Flucht zu Fuß fest.

Auf sein Konto geht noch eine Erpressung

Während der Ermittlungen konnten die Kriminalbeamten dem 34-Jährigen einen weiteren Fall der Erpressung zuordnen. Hierbei eignete sich der Tatverdächtige nach aktuellem Stand über 30.000 Euro an.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten wurde der Tatverdächtige dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Kempten vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Der 34-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Lindau dauern an.