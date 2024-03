Erneut Transporter aufgebrochen

Auf dem Parkplatz Blauwiese in der Reutiner Straße ist in der Nacht auf Donnerstag ein Transporter aufgebrochen worden, teilt die Polizei mit. Gegen 7 Uhr morgens wurde die Polizei informiert. Eine hinzugerufene Streife stellte fest, dass an dem Transporter das Schloss an der Hecktüre durch sogenanntes Schlossstechen aufgebrochen wurde.

Aus dem Fahrzeug wurde diverses Montagewerkzeug wie Akkuschrauber und Montagematerial entwendet. Der Diebstahlschaden wurde auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Der Transporter wurde am Mittwochabend auf dem Parkplatz abgestellt. Bereits am Dienstag wurde ein Transporter einer Telekommunikationsfirma im Motzacher Weg auf die gleiche Art und Weise aufgebrochen. Auch aus diesem Fahrzeug wurde hochwertiges Werkzeug entwendet.

Die Polizei rät, Fahrzeuge mit hochwertigem Werkzeug nicht unbeaufsichtigt abzustellen oder entsprechende technische Vorkehrungen, wie zum Beispiel eine Alarmanlage, zu verbauen. In beiden Fällen hat die Polizei Lindau die Ermittlungen aufgenommen.