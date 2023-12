Ermittler finden Hinweise auf Schwarzarbeit

Bei der Kontrolle einer Baustelle im Landkreis Lindau haben Ermittler Hinweise auf mögliche Schwarzarbeit gefunden, denen die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls nun weiter nachgeht. Das teilt das Hauptzollamt Augsburg mit.

An der verdachtsunabhängigen Prüfung waren 26 Einsatzkräfte beteiligt. Wie es in der Mitteilung weiter heißt, wurde ein Arbeitnehmer ohne die benötigte Arbeitserlaubnis angetroffen. Ein anderer Beschäftigter konnte als serbischer Staatsangehöriger zwar einen langfristen italienischen Aufenthaltstitel bei der Kontrolle vorzeigen, dieser berechtigte ihn jedoch nicht zur Ausübung einer Beschäftigung in Deutschland. Der serbische Reisepass, die italienische Identitätskarte sowie der italienische Aufenthaltstitel wurden einbehalten und an das Ausländeramt Lindau übergeben, welches die Ausweisung des serbischen Staatsangehörigen bereits veranlasste. Die Ermittlungen in diesem Verfahren dauern noch an.

Unter der Leitung der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Augsburg nahmen auch zwei Beamte der Finanzpolizei Österreichs an der Baustellenkontrolle teil. Die EU-Behörde European Labour Authority hat das Treffen laut Pressemitteilung initiiert und vor Ort begleitet. Gemeinsames Ziel sei die Stärkung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Kampf gegen Schwarzarbeit, illegale Beschäftigung, Sozialleistungsbetrug und Mindestlohnverstöße. Insbesondere in der Baubranche werde häufig grenzüberschreitend gearbeitet.

Ferner wurden im Rahmen von Kontrollen bei einer Firma aus dem Landkreis Lindau selbständig Tätige angetroffen, bei denen abgeklärt werden muss, ob Anhaltspunkte für eine mögliche Scheinselbständigkeit gegeben sind.