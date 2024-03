Eric Bergen verlängert seinen Vertrag in Lindau

In der Defensive der Lindau Islanders hat nach Patrick Raaf-Effertz nun auch Eric Bergen seinen Vertrag verlängert. Das gab der Eishockey-Oberligist an Karfreitag bekannt. Der 21-jährige Bergen sieht bei den Islanders weiterhin gute Chancen, die nächsten Schritte in seiner Entwicklung zu machen.

Er hat in dieser Spielzeit einen weiteren Sprung gemacht. Lindaus Sportlicher Leiter Milo Markovic

„Eric entwickelt sich für uns zu einem wichtigen Defensivverteidiger. Er hat in dieser Spielzeit einen weiteren Sprung gemacht“, sagt Milo Markovic, Sportlicher Leiter der Islanders. „Daher freuen wir uns, dass er auch kommendes Jahr für uns spielt.“

Eric Bergen spielte bereits in der Saison 2019/20 als U20-Spieler des EV Ravensburg siebenmal für den EV Lindau in der Oberliga Süd. In der Saison darauf war Bergen fester Bestandteil der Ravensburg Towerstars und kam noch dreimal für die Islanders zum Einsatz. Dann kooperierte der Eishockey-Zweitligist Ravensburg mit dem Lindauer Oberligakonkurrenten ECDC Memmingen - Bergen bestritt für die Indians in der Saison 2021/22 in der Hauptrunde und den Play-offs 51 Pflichtspiele. Mit Memmingen zog Bergen ins Play-off-Finale ein.

Ich freue mich schon auf die nächste Saison und will da einen weiteren Schritt nach vorn machen. Eric Bergen

Im Sommer 2022 wechselte der gebürtige Weingartener mit Vincenz Mayer und Alexander Dosch von den Towerstars zum EV Lindau. In den beiden vergangenen Spielzeiten kam Bergen auf 96 Partien im Dress der Islanders, ihm gelangen 17 Scorerpunkte (ein Tor, 16 Vorlagen). Obwohl der Verteidiger schon vier Jahre Profierfahrung hat, ist er erst 21 Jahre alt. In der für die Lindauer schwierigen Saison 2023/24 war Bergen sogar Assistenzkapitän, als Führungsspieler wie Mayer, Adriano Carciola oder Damian Schneider verletzt ausfielen.

Wie viele seiner Teamkollegen schätzt Bergen laut Mitteilung der Islanders den dualen Weg in Lindau - die Mischung aus Job und professionellem Eishockey. „Ich habe hier in der letzten Saison einen guten Schritt nach vorne gemacht. Ich freue mich schon auf die nächste Saison und will da einen weiteren Schritt nach vorn machen“, sagt Bergen.

Der bisherige Kader der EV Lindau Islanders

Trainer: Michael Baindl (neu, Bayreuth Tigers); Tor: Dieter Geidl; Verteidigung: Patrick Raaf-Effertz, Eric Bergen; Sturm: Adriano Carciola, Andreas Farny, Vincenz Mayer, Nicolas Strodel, Marlon Wolf (neu, SC Riessersee).