Eric Beißwenger zieht zum zweiten Mal als Direktkandidat für den Stimmkreis Lindau-Sonthofen in den bayerischen Landtag ein. Der CSU-Kandidat aus Bad Hindelang kann sein Ergebnis von vor fünf Jahren in etwa halten. Die Grünen fahren auch in unserem Stimmkreis Verluste ein, die AfD erzielt ein Rekordergebnis.

Das Auszählen der Stimmen dauerte am Sonntagabend vor allem im unteren Landkreis Lindau lange. Der Landkreis Oberallgäu und auch das Westallgäu waren gegen 20.45 Uhr fast vollständig ausgezählt. Die Stadt Lindau lieferte ihre Ergebnisse gegen 21 Uhr. Die Ergebnisse aus Wasserburg, Sigmarszell, Hergensweiler und Weißensberg waren bis Redaktionsschluss um 21.30 Uhr noch nicht da. Aus Oberstdorf fehlten zu Redaktionsschluss noch einzelne Bezirke.

Die ersten und lange Zeit einzigen ausgezählten Gemeinden aus dem unteren Landkreis waren Nonnenhorn und Bodolz, die gegen kurz vor 20 Uhr ihre Ergebnisse an das Landratsamt Sonthofen meldeten.

Grünen liegen vor der AfD

Die Wahlbeteiligung im Stimmkreis lag bei gut 68 Prozent. Das bayerische Wahlrecht führt dazu, dass das Auszählen länger dauert als bei anderen Wahlen. Bei Redaktionsschluss lagen erst die Ergebnisse aus 215 von 239 Stimmbezirken vor.

Doch die Tendenz ist deutlich: Beißwenger kann mit 35,6 Prozent der Erststimmen sein Ergebnis von vor fünf Jahren (35,8 Prozent) in etwa halten. Darüber freut sich der CSU-Kandidat, der mit Parteifreunden im Hotel Allgäu Stern in Sonthofen feiert. Wie vor fünf Jahren liegt er in seinem Stimmkreis aber hinter seiner Partei zurück, die in Lindau und im Oberallgäu etwas besser abschneidet als im Bayern-Schnitt.

Auf Platz zwei liegt in diesem Jahr Ulrike Müller von den Freien Wählern (17,5 Prozent der Erststimmen). Auch wenn sie in ihrem Stimmkreis hinter ihrer Partei zurückliegt, hat sie gute Chancen, über die Liste ebenfalls in den Landtag einzuziehen. Die Freien Wähler liegen im Stimmkreis Lindau-Sonthofen mit 19,2 Prozent der Zweitstimmen sogar deutlich über dem bayernweiten Ergebnis.

Thomas Gehring, Direktkandidat der Grünen, fährt deutliche Verluste ein. Bei der Wahl vor fünf Jahren sammelte er noch 23 Prozent der Erststimmen, in dieser Wahl konnte er bis zu Redaktionsschluss nur 16,6 Prozent der Wähler von sich überzeugen. Damit liegt er aber noch über dem Ergebnis seiner Partei, die in seinem Stimmkreis bis zu Redaktionsschluss 15,2 Prozent der Stimmen bekommen hat (2018: 19,4 Prozent). Im Freistaat bekommen die Grünen bei dieser Wahl 14,8 Prozent.

FDP schafft Fünf-Prozent-Hürde nicht

Im Stimmkreis Lindau-Sonthofen liegen die Grünen bei den Zweitstimmen deutlich vor der AfD, die dort bis Redaktionsschluss 12,7 Prozent der Stimmen bekommen hat. Direktkandidat Uwe Schweizer konnte in seinem Stimmkreis etwas mehr Wähler überzeugen als seine Partei. Er bekam bis Redaktionsschluss 13,2 Prozent der Stimmen. Damit liegt die AfD hinterm Bayernschnitt zurück, wo die Partei 16 Prozent der Stimmen bekam und die Grünen überholte.

Die SPD trifft mit 5,7 Prozent der Zweitstimmen exakt ihr Ergebnis der Landtagswahl 2018. Direktkandidat Markus Kubatschka konnte 6,1 Prozent der Wähler überzeugen. Traditionell liegt die SPD in unserem Stimmkreis aber hinter dem Landesschnitt zurück. Im Freistaat fuhr die Partei zwar Verluste ein, kam aber auf acht Prozent. Die FDP ist mit 2,6 Prozent der Zweitstimmen weit abgeschlagen. Damit liegt sie in etwa im bayerischen Durchschnitt, die Partei schafft die Fünf-Prozent-Hürde nicht. Direktkandidat Dominik Spitzer bekommt 3,5 Prozent der Erststimmen.