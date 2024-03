Ihre Erfolge sind beeindruckend: 53 Sportlerinnen und Sportler zeichnet die Stadt für ihre herausragenden Leistungen im vergangenen Jahr aus. Doch nur einer oder eine von ihnen kann Lindaus Sportler des Jahres werden. Über ein beeindruckendes Multitalent, das gar nicht überrascht wirkte.

Auf der Einladung ist der Eiffelturm abgebildet, darunter steht: Paris 2024. Die Olympischen Spiele sind Traum und Ziel vieler Sportler. Im Lindauer Alten Rathaus ist einer, der wohl wieder bei den Paralympics dabei sein wird: Tischtennis-Ass Thomas Brüchle.

Den Mädchen und Buben der Kampfsport-Akademie Sidekick sind die olympischen Spiele vermutlich noch ziemlich egal. Aber sie bringen bereits eine entscheidende Eigenschaft mit, die Champions brauchen: Mut, sich dem Wettkampf zu stellen. Nicht umsonst steht „Mutiger“ auf ihren T-Shirts.

Die Kampfsport-Akademie Sidekick stellt die jüngsten Sportler bei der Sportlerehrung 2023 im Alten Rathaus. (Foto: Christian Flemming )

Von acht bis 90 Jahren

Die Nachwuchskämpfer senken den Altersdurchschnitt bei der Sportlerehrung gewaltig. Anna Angele ist mit acht Jahren die jüngste Geehrte, Schwimmer-Urgestein Fritz Ilgen mit 90 Jahren der Älteste.

Die erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2023 Hier finden Sie alle Namen und die Erfolge der Geehrten: Hier klicken

53 Medaillen vergibt die Stadt an die erfolgreichsten Lindauer Sportler des Jahres 2023. Es sind Weltmeistertitel dabei, Erfolge bei Europameisterschaften, Deutschen, Süddeutschen und Bayerischen Meisterschaften. Die Sportarten reichen von Eishockey, Tennis, Judo, Karate über Radsport, Segeln, Rudern, Schwimmen, Tischtennis bis hin zu Ski-Bergsteigen und Berglauf.

So richtig eng wurde es diesmal nicht im Alten Rathaus. Das lag auch daran, dass einige bekannte Dauergäste nicht kommen konnten: Die Segler hatten ein Helferfest, viele Masterschwimmer, immer die größte Delegation bei der Ehrung, waren unterwegs zu den Bayerischen Meisterschaften in Fürth.

Ein Urgestein der Sportlerehrung: Keiner ist so oft wie er geehrt worden, aber keiner ist auch so alt wie der Schwimmer Fritz Ilgen. (Foto: Christian Flemming )

Talent und Leidenschaft

Oberbürgermeisterin Claudia Alfons freute sich darüber, wie viel „Talent und Leidenschaft in unserer Stadt vorhanden sind“. Die Sportlerinnen und Sportler könnten mit „Freude und Stolz“ auf ihre Leistungen blicken. Sie seien „sympathische Botschafter unserer Stadt“.

Alfons betonte, wie wichtig Sport sei. Er fördere die Integration und das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Stadt. Man lerne im Sport, dass man mit „Jammern und Verzagen“ nicht weiterkomme sowie Fairplay und Respekt. Das gemeinsame Ziel stehe vor Einzelinteressen. Werte, die auch für die Gesellschaft wichtig seien.

Sie versprach, dass die Stadt die Vereine trotz Sparzwang auch weiterhin unterstützen werde. Alfons dankte allen Ehrenamtlichen, aber auch den Eltern und Großeltern, die die Leidenschaft der Kinder mittragen und dem „inneren Schweinehund“ hin und wieder einen „fürsorglichen Tritt“ geben.

Die Sportlerehrung 2023: Alle Anwesenden stellen sich zum Erinnerungsfoto auf. (Foto: Christian Flemming )

Außer Puste wegen langer Erfolgsliste

Den anstrengendsten Part der Ehrung hatte Christiane Geiser von der Abteilung Kinder Jugend Sport, die die Veranstaltung seit Jahren organisiert. Sie musste die lange Liste der Erfolge verlesen - dabei ging ihr bei manchen Sportlern fast die Puste aus. Gut, dass das Brassquartett der Musikschule mit drei Stücken zum Verschnaufen einlud.

Sportliche Einlagen gab es bei der Ehrung diesmal nicht. Aber Rekorde. Fritz Ilgen war zum 40. Mal dabei, sein Vereinskollege Reinhold Pohl zum 30. Mal. Sandra Bandlow-Albrecht hätte die Gold-Card für 25 Ehrungen überreicht bekommen. Da auch sie auf dem Weg zum Wettkampf war, nahm sie ihr Sohn Ben entgegen, der ebenfalls geehrt wurde.

Eigentlich hätten es alle verdient Claudia Alfons

Als Claudia Alfons und der Sportbeauftragte Uli Gebhard alle Medaillen verteilt hatten, begann das Rätselraten: Wer wird Sportler oder Sportlerin des Jahres? „Eigentlich hätten es alle verdient“, machte Claudia Alfons deutlich, wie schwer die Auswahl falle.

Hanna Weichenhain von den EV Lindau Islanders sitzt mit ihrer Mutter ganz vorne im Saal neben der Lindaufahne, als die Oberbürgermeisterin die ersten Hinweise auf die Sportart gibt: eine Mannschaftssportart, die Schnelligkeit, taktisches Denken und „breite Schultern“ erfordere.

Spätestens als die Mama das Handy zückt und ihre Reaktion filmt, ist auch der 15-Jährigen klar, um wem es an diesem Abend geht. Die Laudatio zeigt: Geehrt wird nicht nur eine ehrgeizige und ausgezeichnete Sportlerin, sondern auch eine vielseitig interessierte junge Frau.

Fußball oder Eishockey?

Hanna Weichenhain, die mit 15 Jahren bereits in die elfte Klasse des Bodenseegymnasiums geht, hätte auch im Fußball Talent gehabt, entschied sich dann aber fürs Eishockey.

Mit zwölf Jahren hatte sie schon die ersten Einsätze in der Nationalmannschaft. 2023 zählte sie zum Kader der U16-Auswahl des Deutschen Eishockey-Bunds für den Europapokal in Budapest. Mit 14 Jahren folgte die erste U18-Weltmeisterschaft: Mit dem Titelgewinn stieg das Team in die Top-Division auf.

Dieses Jahr stand sie bei der ersten U18-A-Weltmeisterschaft auf dem Eis und spielte für die U-16-Nationalmannschaft bei den Youth Olympic Games in Südkorea, wo sie mit ihrer Mannschaft die Bronzemedaille holte.

Hanna Weichenhain ist die Sportlerin des Jahres 2023. Ihre Geschwister will sie unbedingt mit auf dem Bild haben bei der Ehrung. OB Claudia Alfons und Uli Gebhard, Sportbeauftragter des Stadtrats Lindau, gratulieren. (Foto: Christian Flemming )

Nach der Schule in die USA

Sehr überrascht wirkt die 15-Jährige nicht. Sie habe es „ein bisschen erwartet“, gesteht sie nach der Ehrung und schwärmt von ihrem Sport. Skifahren, Fußball, Handball, Hockey mit Inlinern: „Ich hab alles gemacht“, sagt sie. Aber nachdem sie einmal ins Eishockeytraining gegangen ist, wusste sie: Das ist es.

In der Saison jede Woche vier mal Training plus zwei Spiele, dazu Fußball, Krafttraining und ein „bisschen Schule“. Wie kriegt man das hin? „Ich weiß es nicht“, sagt die 15-Jährige lachend. Was sie weiß: Nächstes Jahr will sie mit der U18 wieder aufsteigen und nach dem Abi in die USA gehen. Dort gibt es nun einen Profi-Liga.

Das Buffet ist eröffnet, die Sportlerinnen und Sportler kommen miteinander ins Gespräch. Früher sei die Sportlehrehrung der Auftakt zu einer langen Nacht gewesen, verrät Fritz Ilgen schmunzelnd. Da sei dann die ganze Mannschaft im „Stift“ versumpft.

Über den Termin „nicht glücklich“

Dass sie diesmal nur so wenige sind, bedauert Wilfried Fuchs, Abteilungsleiter der Schwimmer. Die Bayerischen Meisterschaften könne man nicht sausen lassen. Dass die Stadt ihnen da nicht entgegengekommen sei, findet er schade, gerade „wenn man immer versucht, den Haufen zusammenzuhalten“.

Auch wenn einige fehlen: Die Schwimmer stellen wie immer die stärkste Fraktion bei der Sportlerehrung im Alten Rathaus. (Foto: Christian Flemming )

Und was macht die Sportlerin des Jahres? Geht es jetzt zum Feiern? „Ich sehe mich eher auf der Couch“, sagt Hanna Weichenhain und lacht. Für die Jüngsten, die mutigen kleinen Kämpfer, geht es vermutlich direkt ins Bett - die Medaille in Griffweite.