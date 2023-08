Das Landeskriminalamt Vorarlberg fahndet im Zusammenhang mit mehreren Gewalttaten sowie Straftaten nach dem Suchtmittelgesetz nach dem 27-jährigen, Ali Haydar Demirci.

Der Mann ist nach Angaben der Polizei 1,76 cm groß, hat schwarzes Haar und mehrere auffallende Tätowierungen an den Unterarmen sowie linksseitig am Hals.

Demirci war zuletzt Bartträger und mit einer Schildkappe bekleidet.

Ali Haydar Demirci wird gesucht. Er ist 1,76 Meter groß, hat schwarzes Haar und mehrere auffallende Tätowierungen an den Unterarmen sowie linksseitig am Hals. (Foto: Polizei Vorarlberg )

Der Gesuchte steht auch in Verdacht, bei der Schussabgabe an einem Wohnhaus am vergangenen Sonntag, 27. August, in Bregenz, beteiligt gewesen zu sein (wir berichteten HIER über den Fall).

Die Polizei schreibt am Dienstagmittag, dass Demirci gewaltbereit sei und eine Schusswaffe bei sich tragen könnte.

Belohnung für sachdienliche Hinweise

Personen, die Angaben über den Aufenthaltsort des Gesuchten machen können, werden gebeten, sich umgehend beim Landeskriminalamt Vorarlberg (Telefon 0043 / 59133 / 80-33 33) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Die Landespolizeidirektion Vorarlberg hat für Hinweise, die zur Festnahme von Ali Haydar Demirci führen, eine Belohnung in der Höhe von 1.000 Euro ausgelobt.