Wir blicken mit einem Augenzwinkern auf die wetterbedingten Bahnausfälle.

Die Bahn hat’s nicht so mit dem Winter. Auch Tage nach der letzten Schneeflocke stehen viele Züge still und warten sehnsüchtig darauf, von fürsorglichen Bahnmitarbeitern aufgetaut zu werden.

Wenn Loks und Waggons endlich von Schnee und Eis befreit sind, ist noch längst nicht alles geschafft. Zusätzliche Werkstattaufenthalte könnten folgen - wegen Schäden an der Wasser- und Stromversorgung, sagt die Bahn. Und die kennt ihren Fuhrpark.

Sie bittet daher Reisende weiterhin, nicht dringend notwendige Reisen zu verschieben. Leichter gesagt als getan, vor allem für Pendler, die zwar einiges Leid gewohnt sind, aber nichtsdestotrotz zur Arbeit müssen. Auch wenn die DB bei einem so spontanen Wintereinbruch natürlich keinen Schienenersatzverkehr anbieten kann: Sie lässt uns nicht im Stich. In der DB-Navigator-App gibt es hilfreiche Alternativrouten.

Wer beispielsweise von Lindau nach Friedrichshafen muss, der kann eine schöne Rundreise durchs Allgäu wählen. Also von Reutin mit dem Zug nach Hergatz fahren (falls der fährt; es ist ja immer noch Winter!), dort den Bus nach Wangen nehmen, dann in den Bus nach Ravensburg umsteigen und von dort in den Zug nach Friedrichshafen. Dauer: drei Stunden.

Oder doch lieber die Bodenseetour?

Die Bahn-App bietet aber auch eine charmante Bodenseetour an. Von Lindau-Reutin geht’s mit dem Zug nach Bregenz, von dort dann mit diversen Umstiegen nach St. Margrethen, Rorschach und Romanshorn. Und dann darf man auch noch Bootlefahren: Schnell rauf auf die Fähre, über den See - und schon sind wir in Friedrichshafen. Dauer: zwei Stunden 21 Minuten.

Für rund 20 Kilometer zu lang? Also jetzt werden Sie mal nicht undankbar! Wo sonst lässt es sich so entschleunigt Reisen wie bei der Deutschen Bahn?