Englische und nordische Chormusik erklingt

Zu einem festlichen Konzert am Sonntag, 1. Oktober, um 19 Uhr laden der Kammerchor Lindau und seine Gäste aus Vorarlberg und Liechtenstein in die Lindauer St.-Josefs-Kirche ein. Ein attraktives Programm aus Perlen der aktuellen Chormusik des europäischen Nordens wird die Konzertbesucher erfreuen. Mitwirkende sind außer dem Lindauer Kammerchor aus Liechtenstein der Rheinberger-Chor Vaduz, aus Vorarlberg das über Landesgrenzen hinweg bekannte Blechbläser-Ensemble „Sonus Brass“ in erweiterter Besetzung, eine groß besetzte Percussion-Gruppe, renommierte Vokalsolistinnen und weitere Instrumentalisten aus dem vorderen Rheintal.

Ein für diesen Anlass vom Chorleiter des Kammerchors Lindau, Paul Faderny, zusammengestelltes Programm mit Werken von zeitgenössischen Komponisten, die sich der Komposition wohlklingender, festlicher und zeitgemäßer geistlicher Musik verpflichtet fühlen, verspricht dieses Konzert zu einem besonderen Ereignis werden zu lassen.

Der Gesamtchor und das reich besetzte Instrumentarium ermöglichen mit ihren Klängen selten zu hörende Klangwelten vom zartesten, sphärischen Pianissimo bis zum festlichen, prachtvollen Glanz in den Klängen aller Mitwirkenden.

So erklingt das von John Rutter 1974 in den USA uraufgeführte „Gloria“ als prächtiger Lobpreis, ein Werk, das ihm ein Jahr später den Weg zum Chorleiter des Claire College in Cambridge ebnete und eine Flut neuer Kompositionsaufträge, nicht nur aus dem anglikanisch geprägten Commonwealth, bescherte.

Die „Missa popularis“ des schwedischen Komponisten Mårten Jansson ist ein Werk, das die Teile des lateinischen Ordinariums der Messe mit Klängen und Melodien schwedischer Volksmusik verbindet. Die Klänge des Chors vermischen sich mit den melodiösen Klängen eines Streichquintetts in einer Palette von harmonischen Pastellfarben bis zum Klangfarbenfeuerwerk. Jansson lebt, lehrt und arbeitet in Uppsala/Schweden und ist nicht nur in Skandinavien und dem Baltikum ein gesuchter Komponist.

Mit zwei besonders schönen Werken des lettischen Komponisten Ēriks Ešenvalds, die er für den Chor des Trinity College in Cambridge als Fellow Commoner in Creative Arts schrieb, wird der Abend abgerundet: dem wahrlich majestätischen „Trinity Te Deum“, das unglaublich dicht in der Tonsprache und besonderer klanglicher Schönheit gearbeitet ist, sowie dem mystisch anmutenden „O salutaris hostia“, das kontemplativ das Lob Gottes eher auf ein nach Innen hinein gewendetes Hören und Beten richtet. Ešenvalds ist aktuell Lehrer für Komposition an der lettischen Musikakademie in Riga.

Eintrittskarten zum Konzert sind ab sofort im Vorverkauf bei der Tourist-Information Lindau, Telefon 08382 / 8899900, www.lindau.de/veranstaltungen, sowie vor dem Konzert ab 18.30 Uhr an der Abendkasse erhältlich.