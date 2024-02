Ein bisschen Fantasie braucht man noch, um sich zwischen kahlen Wänden und herabhängenden Kabeln das Gewusel eines Supermarkts und eines Drogeriemarkts vorzustellen. Doch schon in ein paar Wochen kommen die ersten Kunden: Am 25. April ist die Eröffnung von Alnatura und DM geplant. Was die Lindauer dort künftig erwartet.

Ins Erdgeschoss des markanten Turms am Esso-Kreisel zieht der Bio-Supermarkt Alnatura. Auf einer Verkaufsfläche von rund 600 Quadratmetern wird es dort frisches Obst und Gemüse, Milchprodukte, verpackte Wurstwaren und alles andere geben, was ein Supermarkt eben so zu bieten hat. Frisches Brot und belegte Snacks werden von zwei Biobäckereien aus Augsburg und Bräunlingen geliefert.

Wenn Valentin Fuchs durch den noch leeren Verkaufsraum geht, wirkt er zufrieden. Auf Lindau habe Alnatura schon länger ein Auge geworfen, sagt Fuchs, Gebietsverantwortlicher für Expansion. „Für unsere Expansionsstrategie ist das der perfekte Standort.“

Auch Österreicher und Schweizer sind willkommen

Er hofft, dass später nicht nur Kunden aus Lindau, sondern auch aus dem Umland und aus Österreich im neuen Geschäft einkaufen werden. Wie in Konstanz, wo der Markt auch von Schweizern sehr gut angenommen werde. Von Lindau aus befindet sich der nächste Alnatura-Markt in Ravensburg.

Mit 400 bis 600 Kunden pro Tag rechnet die Firma. Die finden in dem neuen Supermarkt dann das komplette Alnatura-Sortiment. Obst und Gemüse beziehe der Supermarkt zum Teil von regionalen Bauern.

Wir unterstützen die biodynamische Landwirtschaft. Valentin Fuchs

Tomaten, Gurken, Süßkartoffel, Paprika und sogar Ingwer kommen von der Reichenau, die Äpfel vom Obstgroßhändler Ökobo in Meckenbeuren. „Wir unterstützen die biodynamische Landwirtschaft“, sagt Fuchs. Denn die sei auf Vermarktungsmöglichkeiten durch Biosupermärkte angewiesen.

Valentin Fuchs (Foto: Julia Baumann )

Avocados aus Peru wird man im Alnatura trotzdem finden - weil die Kunden das wünschten. Immerhin kämen sie nicht mit dem Flugzeug, versichert Fuchs auf Nachfrage, sondern mit dem Schiff. „Wir verzichten schon seit Jahren komplett auf Flugware.“ Plastiktüten für Obst und Gemüse gibt es im Alnatura zwar nicht - aber auch kein Unverpackt-Sortiment. Das habe Alnatura bereits versucht. „Es wurde von den Kunden einfach nicht nachgefragt.“

Bei Alnatura kann man eine Lehre machen

Bei der Einrichtung setzt der Supermarkt auf Naturfarben und viel Holz. Passend zum Fußboden aus rotbraunen Fließen in Terracotta-Optik, der im neuen Geschäft bereits verlegt ist. Diese Fließen habe der Alnatura-Gründer selbst ausgesucht - es gibt sie in jeder Filiale.

Arbeiten sollen in dem Bio-Supermarkt bald 14 Menschen in Vollzeit und Teilzeit. „Wir haben Stand jetzt neun Stellen besetzt und suchen noch vier bis fünf Teilzeitkräfte“, sagt Fuchs. Auch Lehrlinge will das Unternehmen ab dem Sommer 2025 einstellen.

Mit Rolltreppe oder Aufzug geht es künftig in den ersten Stock, wo DM auf gut 800 Quadratmetern einen Drogeriemarkt einrichtet. „Nach Lindau wollten wir schon immer“, sagt Gebietsverantwortlicher Ulrich Brenner. „Aber die entsprechenden Flächen zu bekommen, war schwierig.“

Auf der Insel habe sich das Unternehmen zwar schon früher mal nach Verkaufsflächen umgesehen. „Aber das meiste war für uns zu klein und zu verwinkelt“, sagt Brenner. „Und die Kunden wollen einen Parkplatz vor der Tür.“ Aus seiner Sicht ist es ein großer Vorteil, dass es im Myos-Turm eine Tiefgarage mit knapp 70 Kundenparkplätzen und einer Fahrradgarage gibt.

Ulrich Brenner und Patrick Meier (Foto: Julia Baumann )

800 Quadratmeter seien für einen DM-Markt überdurchschnittlich groß. Doch Brenner ist sicher, dass sich die Investition lohnt. Das Unternehmen habe in eigenen Analysen die Erreichbarkeit und Konkurrenz vor Ort überprüft. Das Fazit: DM rechnet damit, dass pro Tag etwa 1000 Menschen in den neuen Laden kommen - Österreicher und Schweizer sind auch hier mit einkalkuliert.

Machen sich die beiden Geschäfte Kunden abspenstig?

Neben Drogerieartikeln wie Shampoo, Deo, Schminke, Wasch- und Putzmitteln gibt es bei DM auch Babynahrung - und haltbare Lebensmittel wie Müsli, Nüsse, Konserven, Mehl und Trockenfrüchte. Früher hatte DM solche Produkte von Alnatura bezogen, mittlerweile hat die Drogeriekette dafür eine Eigenmarke.

Was unsere Kunden bei uns nicht finden, kaufen sie bei Alnatura. Ulrich Brenner

Dass sich die beiden Läden dadurch gegenseitig Kunden abspenstig machen, glauben weder Fuchs noch Brenner. Im Gegenteil. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass das eine sehr gute Ergänzung ist“, versichert Brenner. „Was unsere Kunden bei uns nicht finden, kaufen sie bei Alnatura.“

Und als er davon gehört habe, dass direkt ums Eck Aldi eine neue Filiale bauen will, habe ihn das ebenfalls gefreut. „Das zieht Frequenz hierher“, erklärt er. Er ist sicher, dass es Kunden geben wird, die dann alle drei Läden besuchen.

DM eröffnet im ersten Stock des Myos-Turms. (Foto: dpa )

Der Lindauer DM werde anders aussehen als andere Filialen in der Region. „Als einer der ersten Märkte in Deutschland wird er ein komplett neues Ladenbild bekommen“, sagt Brenner. Etwa 25 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit sollen später bei DM arbeiten, ein paar offene Stellen gibt es noch.

Auf der Immobilienmesse hat es gefunkt

Für Patrick Meier waren Alnatura und DM Wunschkandidaten. „Aus dem Einzelhandelsgutachten wusste ich, dass an dieser Stelle Einzelhandel möglich sein wird“, sagt der Geschäftsführer der Firma BPM, die den großen Turm am Esso-Kreisel baut. „Und ich wusste auch, dass die Flächen für einen Aldi oder einen Edeka zu klein sein würden.“

Er habe bereits gehört gehabt, dass sowohl Alnatura als auch DM Interesse am Standort Lindau haben. Auf der Immobilienmesse Expo Real in München habe er dann Vertreter der beiden Märkte kennengelernt. „Es hat menschlich einfach gut gepasst“, sagt Meier.

Noch ein paar Wochen wird es dauern, bis die Bauarbeiten im Myos-Turm beendet sind. Dann kommen die Ladenbauer. Die seien beim Einrichten des Geschäfts so schnell wie ein Schwarm Bienen, beschreibt Brenner von DM. Das Befüllen der Regale dauere etwa zehn Tage. Und dann ist Eröffnung.