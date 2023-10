Lindau

Endlich wieder Eiszeit in der BPM-Arena

Lesedauer: 2 min

Nachdem die Teams der EV Lindau Islanders, des Eiskunstlaufverein Lindau sowie zahlreiche Hobbyteams schon seit Tagen in der BPM-Arena spielen und trainieren, hält ab dem kommenden Wochenende mit der Eisdisco, nun auch das Publikum wieder Einzug in die Arena. Am Samstag, 7.

04.10.2023