Sie sind die Exoten der Firmengruppe. Während viele mit Liebherr meist große Krane und Baumaschinen verbinden, sind die Bauteile der Liebherr Electronics and Drives GmbH teilweise so klein wie eine Stecknadelspitze. Über die Technik der Zukunft, die in Lindau entsteht.

In der Produktionshalle dröhnen keine Maschinen. Hier werden fast lautlos Leiterplatten mit elektronischen Bauteilen bestückt. Teils von Maschinen, teils von Hand. Manche Teile sind so klein, dass sie nur mit der Lupe zu erkennen sind. Das Leben der Produkte beginnt hier.

Die Frauen und Männer arbeiten in drei Schichten. Rund 250 Millionen Bauteile pro Jahr werden in Lindau verbaut und mehr als 300.000 Geräte gebaut.

Das Kerngeschäft von Liebherr Electronics and Drives sind elektrische Antriebs- und Steuerungstechnik und Elektronik. An den Standorten Lindau (Hauptsitz) und Biberach entwickeln und fertigen insgesamt 980 Menschen. Sie sorgen für die elektrische Ausrüstung für Baumaschinen, Krane, Luftfahrt- und Verkehrstechnik.

Wo ihre Komponenten zum Einsatz kommen

Geschäftsführer Claus von Reibnitz erklärt das so: „Wir machen alles, was man braucht, um die Funktion in Maschinen elektrisch darzustellen.“ Als Beispiel nennt er Zentralrechner, Telematik-Lösungen, um Maschinen ans Internet anzubinden, Kamera- und Sichtsysteme an Fahrzeugen, die Kollisionen vermeiden sollen, und Leistungs- sowie Steuerelektronik für Luftfahrt, Baumaschinen und Krane.

Fachwissen und Technik gehen zu zwei Drittel ins eigene Unternehmen. Doch die Komponenten kommen nicht nur in Liebherr-Maschinen unter ‐ auch externe Kunden, beispielsweise aus der Landwirtschaft, schätzten deren Qualität und Zuverlässigkeit. „Der externe Anteil wächst dynamisch“, sagt von Reibnitz.

„Herbie“ bringt das Material

Ein Transportroboter bringt eine Kiste mit Leiterkarten an die Montageinsel. Die blaue Linie auf dem Boden weist „Herbie“ den Weg. Die Roboter, die seit Januar im Betrieb ihre Runden drehen, haben sich die Entwickler aus der „Spielecke“ ausgedacht. Dort arbeiten sie an der Automatisierung von Fertigungsprozessen.

Vor 23 Jahren ist Liebherr-Elektronik gegründet worden und siedelte sich als erstes Unternehmen im Lindauer Gewerbegebiet an der Autobahn an.

Was für Komponenten gerade entstehen, ist für Laien nicht zu erkennen. Von Reibnitz verrät, dass sich dahinter „die Technik der Zukunft“ verberge: Spezialsensorik, die Nano-Volt-Bereiche misst, künstliche Intelligenz, die Bilder interpretiert, Steuerungstechnik für Wasserstofftechnologie bis hin zu Arbeiten für Brennstoffzellenkomponenten.

„Die Megatrends kommen alle hier bei uns vorbei“

Ob Digitalisierung, Automatisierung oder Nachhaltigkeit: „Die Megatrends kommen alle hier bei uns vorbei“, sagt der Geschäftsführer. Für ihn ist Liebherr in Lindau daher „ein Paradies für Ingenieure“. Hier seien sie ganz nah dran an modernen Technologien ‐ und Anwendungen.

In der Halle stehen viele Kisten. „Das ist untypisch“, sagt von Reibnitz und erklärt das mit der Chipkrise. Liebherr habe vorgesorgt, weshalb das Band in Lindau auch dann nicht lange still gestanden sei, als Halbleiter Mangelware waren. „Wir sind besser als viele andere durch die Chipkrise durchgekommen“, sagt der Geschäftsführer.

Das Unternehmen in Zahlen Gegründet: 2000

Mitarbeiter: 980, davon 620 in Lindau , 360 in Biberach

, 360 in Biberach Umsatz gesamtes Produktsegment Komponenten 2022: 461 Millionen Euro

Standorte: Lindau und Biberach

Hauptsitz: Lindau

Die Liebherr Electronics and Drives GmbH sei auch relativ gut durch die Pandemie gekommen. 2020 habe es in Lindau zwar ein halbes Jahr Kurzarbeit, „aber keine betriebsbedingten Kündigungen“ gegeben. Nur ein Jahr später habe die steigende Bedeutung der Elektronik in mobilen Arbeitsmaschinen und der Luftfahrt in Lindau zu einem vorläufigen Rekordumsatz geführt. 2022 sei dieser noch einmal um rund elf Prozent gesteigert worden.

38 Azubis lernen in Lindau

Liebherr legt großen Wert auf Ausbildung, allein am Standort in Lindau lernen 38 junge Frauen und Männer in verschiedenen Bereichen. „Jemand, der zu uns kommt, kann darauf vertrauen, dass er langfristig beschäftigt ist“, sagt von Reibnitz.

Doch der Fachkräftemangel ist auch für Liebherr ein Thema, vor allem im Ingenieurwesen. Frauen seien hier immer noch unterrepräsentiert. „Da hätte ich gern eine viel höhere Quote“, bedauert der Geschäftsführer. Sie liegt nach Angaben des Unternehmens knapp über 25 Prozent.

Härtetest im Keller

Im Keller gibt es ein hauseigenes Test-Center, das auch Kunden zur Verfügung steht. Hier werden Steuerungsgeräte, Kameras und Displays auf Herz und Nieren geprüft. Wie kommen sie mit Vibrationen, extremen Temperaturen oder mechanischem Stress klar? Wie ist ihre elektromagnetische Verträglichkeit? Um das zu überprüfen, gibt es Kammern, in die hochfrequente Störsignale eingespeist werden.

Zur Unternehmenskultur von Liebherr gehörten nicht nur Innovation und ein hoher Qualitätsanspruch. Bei Liebherr lege man auch Wert auf ein gutes Miteinander, versichert von Reibnitz, der von einer „Vertrauenskultur im Unternehmen“ spricht. Wenn man Mitarbeitenden Gestaltungsmöglichkeiten gebe, so seine Überzeugung, seien sie auch bereit, die „Extrameile zu gehen“. „Ich möchte lauter kleine Unternehmer bei mir haben.“

Technik-Museum?

Ein Arbeitsbereich fällt aus dem Rahmen ‐ weil es hier nicht wie in einem High-Tech-Unternehmen aussieht, sondern eher wie in einem Technik-Museum. Hier stehen vergilbte Bildschirme und Rechner, die noch DOS Betriebssysteme haben.

Solange bestimmte Technik ‐ beispielsweise für Landeklappen bestimmter Flugzeuge ‐ noch im Einsatz ist, müsse Liebherr auch die entsprechenden Testsysteme am Leben erhalten, erklärt von Reibnitz. Auf dem Weg in die Zukunft spielt eben auch die Vergangenheit eine Rolle.