Die Firma Deer GmbH, eine Tochtergesellschaft der Energie Calw GmbH (ENCW), will ihr E–Carsharing–Netz weiter ausbauen. Mehr als 260 Standorte hat Deer eigenen Angaben zufolge bereits in Baden–Württemberg. Jetzt will das Unternehmen die Bodenseeregion erschließen und setzt dabei auf die Zusammenarbeit mit den Kommunen.

Fast 40 Gemeinden in den Landkreisen Lindau, Ravensburg und Bodenseekreis haben bislang Verträge mit Deer geschlossen — allerdings zu unterschiedlichen Konditionen.

Das E–Carsharing–Modell von Deer funktioniert im Grundsatz ähnlich wie die vielerorts verbreiteten Miet–E-Scooter. Kurzgefasst: Wer ein Elektro–Auto von Deer nutzen möchte, registriert sich in einer App und kann nach der Verifizierung des Führerscheins ein Fahrzeug buchen. Ent– und verriegelt werden die Autos mit dem Smartphone, der Fahrzeugschlüssel und die Ladekarte befinden sich im Handschuhfach.

Auch Einweg–Fahrten sind möglich

Beendet wird die Fahrt, indem das E–Auto an einer beliebigen Deer–Station angeschlossen wird. Dadurch sind auch Einweg–Fahrten möglich. Abgerechnet wird nach Stunden–, Tages– oder Wochenendtarifen. Jeder Standort hat zwei Komponenten: ein E–Auto und eine Ladesäule. Sie ist grundsätzlich für jeden zugänglich, der elektrisch unterwegs ist. Deer–Fahrzeuge laden aber an Deer–Standorten kostenlos.

Für weitere Informationen können Sie in die Karte klicken.

„Wir haben mittlerweile so viele Standorte, dass sich das System von selbst ausgleicht“, berichtete Deer–Mitarbeiterin Pia Epple jüngst in der Sitzung des Sigmarszeller Gemeinderats, den sie ebenfalls für das Modell gewinnen möchte.

Ihren Angaben zufolge gibt es in Baden–Württemberg derzeit 263 Standorte, die meisten davon im Nordwesten des Bundeslandes. „Bei uns im Schwarzwald steht in jeder Kommune mindestens eine Ladesäule“, sagte sie. Deer habe sich auf den ländlichen Raum spezialisiert. Die Idee sei, das bestehende ÖPNV–Angebot zu erweitern.

Konditionen haben sich inzwischen verändert

Dieses Netz an E–Carsharing–Standorten will Deer weiter ausbauen, unter anderen in der Bodenseeregion, in Teilen Bayerns und Rheinland–Pfalz. Dazu setzt das Mobility–Unternehmen auf die Zusammenarbeit mit den Kommunen. Allerdings hat Deer inzwischen die Konditionen geändert.

Bis vor kurzem mussten die Gemeinden lediglich für die erforderlichen Tiefbauarbeiten, den Netzanschluss und die Parkplätze sorgen. „Alle weiteren Bestandteile unseres Pakets gibt es gratis on top“, hieß es noch zu Wochenbeginn auf der Website des Unternehmens. Doch diese Einstiegskonditionen gelten nicht mehr, bestätigte Pia Epple auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung. Über die Änderung seien die Gemeinden frühzeitig informiert worden, so dass sie noch zu den alten Modalitäten hätten zugreifen können.

Diese Kosten kommen auf die Kommunen zu

Inzwischen verlangt Deer laut der in Sigmarszell präsentierten Kostenübersicht, dass die Kommunen auch die Ladesäule zum Preis von rund 12 000 Euro kaufen. Den Sigmarszeller Gemeinderäten rechnete die Deer–Mitarbeiterin vor, dass Kosten in Höhe von 16 000 bis 18 000 Euro für Ladesäule, Tiefbau, Fundament und Netzanschluss auf sie zukämen. Zudem müsse die Gemeinde eine Jahrespauschale von 500 Euro für Betrieb und Wartung der Ladeinfrastruktur zahlen.

Zu einer Entscheidung konnte sich der Sigmarszeller Gemeinderat noch nicht durchringen. Das Gremium will erst noch genauere Informationen über mögliche Förderprogramme einholen, auf die die lediglich online zugeschaltete Deer–Mitarbeiterin verwiesen hatte. Andere Kommunen in der Region haben dagegen bereits Verträge geschlossen.

Welche dieser Gemeinden die günstigeren Einstiegskonditionen erhalten hatten, wollte Pia Epple auf Anfrage der Lindauer Zeitung nicht sagen. Nur soviel: „Mit weiteren Kommunen sind wir aktuell in Kontakt und in der Vertragswerkerstellung.“ Das Ziel fasst sie so zusammen: „Das komplette Gebiet um den Bodensee werden wir im Laufe der nächsten Monate erschließen.“

Diese Kommunen haben bereits Verträge abgeschlossen

Nach Angaben von Pia Epple sind das im:

Landkreis Lindau: Heimenkirch, Hergensweiler, Hergatz, Weiler–Simmerberg, Grünenbach, Scheidegg, Oberreute, Maierhöfen und Opfenbach.

Bodenseekreis: Meckenbeuren, Neukirch, Frickingen, Deggenhausertal, Owingen und Immenstaad

Landkreis Ravensburg: Wangen, Isny, Leutkirch, Kißlegg, Amtzell, Argenbühl, Vogt, Fleischwangen, Ebenweiler, Schlier, Wolpertswende, Baienfurt, Berg, Baindt, Waldburg, Bad Waldsee, Altshausen, Grünkraut, Horgenzell, Unterwaldhausen, Eichstegen und Bergatreute. Bereits umgesetzt sei der Standort in Wolfegg.