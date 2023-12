Die Eisenbahnunterführung Wackerstraße ist laut DB Netze AG sanierungsbedürftig und muss erneuert werden. Die Stadt soll der Bahn nun sagen, was sie dort für einen Straßenquerschnitt wünscht. Die Frage, die den Stadtrat in der jüngsten Sitzung beschäftigte: Bleibt es bei dem Nadelöhr oder soll die Wackerstraße dort zukünftig zweispurig sein?

In einem Faktencheck zum Bahnknoten Lindau hatte die DB zwar geschrieben, dass die Straße „verbreitert und für den zweispurigen Verkehr mit beidseitigem Geh- und Radweg ausgebaut“ wird. Eine konkrete Planung liegt aber noch nicht vor.

Zunächst müsse die Stadt, die für die Straße zuständig ist und sich dementsprechend auch finanziell beteiligen muss, sagen, was sie dort wünscht. Vor diesem Hintergrund haben die Garten- und Tiefbaubetriebe (GTL) zusammen mit einem externen Verkehrsplaner die notwendigen Querschnitte ermittelt. Die waren nun in der jüngsten Stadtratssitzung Thema für Diskussionen.

Künftig 4,50 Meter hoch?

Die Höhe der Eisenbahnunterführung beträgt dort nur 3,10 Meter, was in der Vergangenheit einigen ortsunkundigen Lastwagenfahrern schon zum Verhängnis geworden ist. Die geringe Höhe hat aber auch verhindert, dass der Schwerlastverkehr auf dieser Route zunimmt.

Doch die Höhe entspreche nicht mehr dem Stand der Technik, da seien inzwischen 4,50 Meter üblich. Würde man sie entsprechend anpassen, seien dort mehr Verkehr und Staus zu erwarten, befürchtet Pius Hummler, Leiter der GTL.

Auf der anderen Seite müssten aber auch die Anforderungen des Rettungsverkehrs und der Straßenverkehrsordnung berücksichtigt werden. Die Lindauer Feuerwehr komme - mit Ausnahme eines Fahrzeuges - zwar mit allen durch die Unterführung, sagte Hummler. Da man jedoch davon ausgehen könne, dass die Fahrzeughersteller die mögliche Fahrzeughöhe von vier Metern künftig ausschöpfen werden, sollte diese auch bei einem Bauwerk berücksichtigt werden, dass die nächsten Jahrzehnte Bestand hat.

Pius Hummler betonte, dass die Wackerstraße eine wichtige Verbindung vom Stadtzentrum Lindaus Richtung Westen darstellt. Vor allem die Erreichbarkeit von Bad Schachen - und in naher Zukunft auch das Giebelbachgebietes - sowie weiter Richtung Wasserburg müsse sichergestellt werden.

Sieht man den Gegenverkehr zu spät?

Vorgesehen ist, dass die Autos einspurig in den Trog in die Tiefe geführt werden und die beidseitigen Geh- und Radwege oberhalb davon angesiedelt sind. Die Fahrspur für die Autos, so der Vorschlag, soll inklusive der beiden Schramborde vier Meter betragen.

Einige Räte äußerten Bedenken, dass auf diese Weise ein Nadelöhr geschaffen werde. Wenn man in der Rampe nach unten fahre, sehe man den Gegenverkehr erst, wenn man bereits in der Unterführung sei, befürchtet Günther Brombeiß (FB). Ulrich Jöckel (FDP) plädierte dafür, die Durchfahrtsbreite mit sechs Metern zu planen, um sich nicht die Zukunft zu verbauen.

Auch Roland Freiberg (BU) regte an, großzügig zu planen, um Konflikte zu vermeiden. „Das ist ein Bauprojekt für die nächsten hundert Jahre. Da sollten wir uns alle Optionen offen halten.“

Signal an die Bahn

Hummler betonte ausdrücklich, dass die detaillierte Planung nicht Sache der Stadt, sondern der Bahn sei. „Wir sollen der Bahn nur ein Signal geben, in welche Richtung sie die Planung angehen soll.“ Er gab aber auch zu bedenken, dass diese Route von vielen Radfahrern genutzt wird, wie eine Verkehrszählung (42 Prozent Radfahrer) im Herbst bestätigt habe. Hummler: „Wenn wir da zweispurig durchfahren, kommt bestimmt die BI Wackerstraße.“

„Radverkehr ist zukunftsfähig“, findet Angelika Rundel (SPD), die den Verkehr dezimieren und keinen Schleichverkehr ermöglichen will. Das sieht auch Daniel Obermayr (Bunte Liste) so: Es gebe genug Ausweichmöglichkeiten für den motorisierten Verkehr.

Die Räte einigten sich bei acht Gegenstimmen schließlich darauf, der DB die Fahrbahnbreite von vier Metern als Wunsch zu übermitteln. Ob eine Reduzierung der lichten Höhe auf 4,20 Meter möglich ist, müsse noch im Detail geprüft werden. Hier gehe es vor allem um die Erreichbarkeit der angrenzenden Straßen Im Wiesental und Reinwaldstraße.

Wie viel Kosten auf die Stadt zukommen, könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Der Stadtrat soll weiterhin in die unterschiedlichen Planungsstadien eingebunden werden. Auch eine Bürgerbeteiligung sei vorgesehen, heißt es in der Sitzungsvorlage.