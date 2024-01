„Durchhalten“ lautet die Parole der Einzelhändler auf der Insel. Denn obwohl auch die zweite Ausgabe des „After-Work-Shoppings“ die Massen weder in die Geschäfte noch auf die Insel gezogen hat, sind die meisten Geschäftsleute von dem Konzept überzeugt - und hoffen auf die hellen Tage des Jahres.

„Es ist nichts los, alles war umsonst“, sagt Gabi Faller. Sie zeigt auf den Stehtisch, wo eine ungeöffnete Flasche Sekt in einem Eiskühler darauf wartet, geköpft zu werden. Auch der Teller mit Keksen steht noch unberührt da. Und dabei ist es der erste Donnerstagabend im Monat, 19 Uhr.

Das abendliche Einkaufen, das die Stadt zusammen mit der IHK, Handelsverband und Interessengemeinschaft Zukunft Insel initiiert hat, um wieder mehr Einheimische auf die Lindauer Insel und in die Geschäfte zu bringen, läuft seit einer Stunde. Aber „Steingass Trend“, das große Modegeschäft für Damen in der Zeppelinstraße, ist menschenleer.

Ungünstige Jahreszeit?

„Bis jetzt waren zwei Frauen da, die durchgeschlendert sind. Das war’s“, lautet das Halbzeitbilanz der Verkäuferin. Dennoch bleibt sie optimistisch. „Die Jahreszeit ist ungünstig. Wenn es dann wieder länger hell ist und warm, schaut’s bestimmt anders aus“, ist sie überzeugt. Und wie sich im Laufe der zweiten Einkaufsstunde herausstellen wird, ist Gabi Faller mit dieser Einschätzung nicht allein.

Ein Stückchen weiter, am Eingang der Maximilianstraße, bei „Esprit“ ist etwas mehr los. Drei Frauen schlendern durch den Laden und schauen sich Pullis, Shirts und Jacken an. „Es ist eine schöne Sache, aber im Prinzip lohnt es sich nicht“, sagt Veronika Thiele. Sie erzählt, dass den ganzen Tag über Kunden in das Geschäft gekommen seien, nach 18 Uhr seien es dann immer weniger gewesen.

„Ich kann mir vorstellen, dass es im Frühjahr und im Sommer, wenn es länger hell ist, besser läuft“, sagt auch sie und betont, dass sie prinzipiell die Idee des abendlichen Einkaufens gut findet. Nur, so sagt sie, sollten eben auch alle Läden mitmachen, nicht nur ein paar.

Wer alles geöffnet hat

Abgesehen davon, dass zum Jahresende einige alteingesessene Läden zugemacht haben und diese Geschäftsräume nun leer stehen, haben in der Maximilianstraße zumindest Geschäfte wie „Cecil“, „Street One“, die beiden „Tom Tailer“ Läden, „Zero“, „Lipp“, „Marco Polo“, „Lieblingsstück“, „Adenauer“, „Ganesh“, das italienische Damenmodengeschäft und das Reformhaus „Stibi“ geöffnet.

Im Beautyladen „Gradmann“ wird sogar gefeiert. Immerhin kam hier „immer mal jemand rein“, erzählt Susanne Kling gut gelaunt, während sie zwei Kunden ein Gläschen Prosecco reicht. Wie ihre Kollegen glaubt auch sie an das Konzept. „Ich bin überzeugt, dass es klappt, und ich bin positiv gestimmt.“ Das Einkaufen nach 18 Uhr an jedem ersten Donnerstag im Monat müsse sich erst bei den Lindauern herumsprechen.

„Wir müssen Durchhaltevermögen zeigen“

Das denkt auch Tobias Stibi. „Das dauert eine Zeit, bis die Leute das annehmen“, sagt er und erinnert daran, dass der Januar und Februar Monate seien, wo es schon immer sehr ruhig auf der Insel zugegangen sei. Und wenn dann noch nächste Woche die Weihnachtsbeleuchtung abgenommen werde, sei es dann auch noch dunkel. Seinen Optimismus will Tobias Stibi dennoch behalten. „Ich bin zuversichtlich, dass es sich einspielt. Wir müssen Durchhaltevermögen zeigen, dann wird das auch angenommen.“

Wer an diesem Abend durchhält und sich nicht von den dunklen, zum Teil leerstehenden Geschäften abhalten lässt und ums Eck in die Cramergasse geht, kann seinen Bummel bei „Osiander“, „Acca 44“ und „Enderlin“ fortsetzen. Weiter geht es auch In der Grub beim „Ambiente“, der Altemöllerschen Buchhandlung oder bei „Abt Fashion & Beach“, wo es nicht nur Bikinis und Badeanzüge gibt, sondern auch warme Wollpullis.

Einige Kunden sind von verlängerten Öffnungszeiten überrascht

Die Bummelrunde schließt sich in der Bürstergasse mit ihren vielfältigen Läden und Geschäften. Hier haben zwar nur „Heiter statt wolkig - Die Kunst des Erhaltens“, die Boutique „Eleni“ und das „Tausendschön“ geöffnet, aber wer es bis hierhin geschafft hat, hat ohnehin jede Menge zu gucken.

Mittlerweile ist es kurz vor 20 Uhr. Susanne Albegger ist gerade dabei die Kasse zu machen. Gelaufen sei es zumindest besser als das vergangene Mal, sagt die Tausendschön-Ladeninhaberin und erzählt, dass einige der Kunden durch Zufall auf der Insel waren und gar nichts von den verlängerten Öffnungszeiten wussten. Viel los war aber auch bei ihr nicht.

Januar sei eben ein „schweres Datum“. Nach Weihnachten seien die Wünsche erfüllt. Nichtsdestotrotz sei „Durchhalten“ angesagt. Es gäbe, so ist sie überzeugt, genug Leute, die es gut fänden, nach der Arbeit in Ruhe bummeln zu gehen.

Party unter den Arkaden

Unterdessen wummern die Beats und dröhnen die Bässe in der Maximilianstraße. Coole Partystimmung herrscht unter den Arkaden der Brodlaube, wo dieses Mal das Mokka und Hugo die „After-Work-Shopping-Party“ ausrichten. Auch wenn weniger Gäste als einen Monat zuvor in der Eilguthalle mitfeiern: voll ist es allemal.

Und die Stimmung unter den Geschäftsleuten, Kunden und Bummlern ist bestens. Mit einem Gläschen Aperol, Prosecco oder einem heißen Ingwertee blicken sie optimistisch in die Zukunft. „Im Sommer wird das hier knallvoll“, sagt eine Insulanerin.