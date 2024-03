Einmal um die ganze Welt - und zwar in 80 Tagen

Das Abenteuer „In 80 Tagen um die Welt“ ist bestens bekannt. Durch eine Wette macht sich Phileas Fogg mit zwei Begleitern auf den Weg, in 80 Tagen einmal um die ganze Welt zu reisen. Er wird jedoch verdächtigt, eine Bank ausgeraubt zu haben und die Polizei ist ihm dicht auf den Fersen. Was aber geschieht, wenn sich die Lindauer Generationen-Theatergruppe Partout mit dieser Geschichte befasst, darf das Publikum - Erwachsene und Kinder ab zehn Jahren - am kommenden Wochenende im Forum Lindau erleben. Am Samstag, 9. März, um 19 Uhr ist Premiere des Stückes und am Sonntag gibt es eine Nachmittagsaufführung.

Die Lindauer Generationen-Theatergruppe Partout, unter der Regie von Ute Bisinger, ist eine außergewöhnliche Theatergruppe. In ihr haben sich Menschen zwischen 15 und 62 Jahren aus ganz verschiedenen Lebenswelten zusammengefunden. „Zwischen Künstlerin, Arzt, Schülerin, Pädagogin und vielem mehr, entsteht im Theaterspiel Begegnung, Verbindung und Gemeinschaft“, erklärt die Spielleiterin.

Die Gruppe begebe sich in der Umsetzung des Stückes in eine kindliche Betrachtungsweise von Abenteuern. Was eine sehr charmant Art und Weise ist, und den erwachsenen Schauspielenden viel Spaß bereite und ihnen auch einiges abverlange. Durch die aus Pappe bestehenden Requisiten soll an Spiele in Kinderzimmern erinnert werden, in welchen allein durch einen Karton und mit Hilfe der kindlichen Fantasie alles möglich ist. Daran erinnert sich bestimmt jeder noch aus der eigenen Kindheit. Mit diesem Blick betrachte die Theatergruppe Partout die Geschichte des Romans und versuche dadurch selbst in ein freies Spiel einzutauchen.

Um dies auch im Schauspiel sichtbar zu machen, nutzte die Gruppe in der Erarbeitung unter der theaterpädagogischer Anleitung von Ute Bisinger die Methode „Animal work“ aus dem Method Acting. Dabei werden Eigenschaften von Tieren den Rollen zugrunde gelegt. Die Schauspielenden mussten also nicht nur ihren Rollen üben, sondern Tierarbeit, Improvisation und intensive Szenenarbeit leisten. Das Publikum darf sich auf das spannende Ergebnis freuen, wenn sie „In 80 Tagen um die Welt“ auf diese neue Weise entdecken.

Aufführungen sind am 9. März, 19 Uhr, und 10. März, 15 Uhr, im Forum Lindau, Brettermarkt 10. Einlass ist 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn. Tickets für zwölf Euro, ermäßigt acht 8 Euro, können per Mail an [email protected] reserviert werden. Restkarten gibt es an der Abendkasse. Eine Zusatzaufführung findet am Samstag, 13. April, um 19 Uhr im Austriahaus Bregenz, Belruptstraße 21, statt.