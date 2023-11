Viele haben sich am Wochenende über den ersten Schnee des Jahres gefreut. Mancherorts sorgten die weißen Flocken aber auch für jede Menge Arbeit und Unfälle. Auf dem Adventsmarkt in Hergensweiler stürzten Zelte ein und glatte Straßen hielten die Polizei auf Trab.

Jede Menge ehrenamtliche Helfer haben am Wochenende den traditionellen Adventsmarkt der Feuerwehr Hergensweiler aufgebaut. Doch die festliche Stimmung wurde getrübt. Denn in der Nacht zu Sonntag schneite es so sehr, dass mehrere aufgebaute Zelte einstürzten.

Das war ein Schock für die Organisatoren und Helfer, die daraufhin in einem Wettlauf gegen die Zeit standen, um die Schäden zu beseitigen und improvisierte Stände für die Marktleute aufzubauen.

Adventsmarkt findet trotzdem statt

Glücklicherweise blieben Menschen unversehrt. Der Sachschaden an den Zelten und dem Inventar konnte vom Vorstand Stefan Erath noch nicht beziffert werden.

Trotz der herausfordernden Bedingungen und des Schneechaos zeigte sich die Entschlossenheit und Zusammenarbeit der Gemeinde, um den Adventszauber aufrechtzuerhalten und den Marktbetrieb nicht zu beeinträchtigen.

Achberg in weiße Decke gehüllt

Auch in Lindau und Umgebung bescherte das Wetter am Wochenende den Menschen den ersten Schnee. Am See kam allerdings lang nicht so viel vom Himmel wie in den höher gelegenen Gemeinden. Achberg beispielsweise hüllte der Schnee in eine weiße Decke.

In Lindenberg waren die Menschen sogar mit massiven Schneemassen von rund 26 Zentimetern konfrontiert. Die Bewohner kämpften mit Schaufeln, Schneefräsen und sogar schwerem Gerät wie Radladern, um Zufahrten und Gehwege freizuräumen.

Jede Menge Verkehrsunfälle

Eis und Glätte machten sich auch auf den Straßen bemerkbar. Am Sonntagvormittag verloren unabhängig voneinander zwei Autofahrer auf der Autobahn kurz nach Weißensberg die Kontrolle über ihr Auto. Sie kamen laut Polizei wegen zu hoher Geschwindigkeit von der Straße ab und fuhren in die Mittelplanke. Verletzt wurde bei den Unfällen niemand.

In und um Lindenberg passierten wegen der Glätte sieben Unfälle. Ein Auto fuhr gegen einen Baum, ein anderes gegen eine Straßenlaterne. Anderswo stießen Autos zusammen oder kamen von der Straße ab. Bei allen Unfällen hätten die Fahrer ihre Geschwindigkeit nicht ausreichend dem Wetter anpassten, so die Polizei. Zwei Personen seien leicht verletzt worden. Es kam zu einem Sachschaden von über 30.000 Euro.