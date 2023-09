Einen Monat Fahrverbot wegen Drogenkonsums

(sz) Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Fahnder der Lindauer Grenzpolizei im Stadtgebiet ein Fahrzeug kontrolliert und den Fahrer auf Drogen getestet. Das berichtet die Polizei. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 22–jährige Autofahrer deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenschnelltest bestätigte hier die Vermutung der Beamten, da dieser positiv auf THC verlief. Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Den Fahrzeugführer erwarten nun eine empfindliche Geldbuße, zwei Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot für ein Monat. Bei der Kontrolle des 29–jährigen Beifahrers stellten die Beamten fest, dass für ihn eine Fahndungsnotierung der Staatsanwaltschaft Flensburg wegen eines Verkehrsdeliktes bestand. Der Beifahrer konnte den geforderten vierstelligen Geldbetrag beibringen und umging somit, wie die Polizei mitteilt, die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt.