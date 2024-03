Eine Verletzte und hoher Schaden beim Wenden

Sachschaden in Höhe von 20.000 Euround eine Verletzte sind die Bilanz eines Unfalls, der sich bereits am Mittwoch ereignet hat. Ein 71-Jähriger fuhr mit seinem Pkw die Bregenzer Straße in Fahrtrichtung Österreich. An der Ampel beim Autobahnzubringer bog er nach rechts in Richtung Lochau ab. Kurz darauf wollte er an der Bushaltestelle wenden. Dabei übersah er das Auto einer 66-Jährigen, die von hintern herankam. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge erlitt die Autofahrerin Verletzungen.