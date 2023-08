Die Lindauer Profimountainbikerin Sofia Wiedenroth und ihre Partnerin Laura Charles sind als Siegkandidaten zur E–Tour du Mont Blanc gereist. „Sie ist bergab sehr begabt“, sagt Wiedenroth über Charles, die damit ihre Schwierigkeiten bei den Anstiegen kompensierte. Allerdings warfen Motorprobleme das Duo vom Specialized Enduro Team so weit zurück, dass die beiden am Ende noch unerwartet den zweiten Platz erreichten.

„Wir haben am ersten Tag 20 Minuten verloren“, sagt Wiedenroth. Sie und Charles fielen auf Rang sechs, den letzten Platz zurück. „Da war die Sache schon fast gegessen, ich hatte schon mit dem Podium abgeschlossen“, meint die 28–Jährige vom TSV Niederstaufen. Zu ihrem Glück gab es aber noch eine unerwartete Wende. Wiedenroth/Charles lagen bei ausstehenden 1300 Höhenmetern auf Rang vier. „Es lief extrem gut, wir konnten plötzlich noch den Tagessieg am zweiten Tag rausholen. Das war super unerwartet“, sagt Wiedenroth. In der Gesamtwertung bedeutete das den zweiten Rang, den die Lindauerin schon in den beiden Vorjahren bei der E–Tour du Mont Blanc belegte. Mit rund 13 Minuten Vorsprung gewannen Alia Marcellini und Anna Spielmann das zweitägige Rennen.

Darum gefällt Sofia Wiedenroth das Rennen

Für Wiedenroth war es die dritte Teilnahme an der E–Tour du Mont Blanc, einem Mehrtages–Etappenrennen in den Schweizer Alpen wurde am vergangenen Sonntag und Montag ausgetragen. Die Fahrerinnen mussten 145 Kilometer und 10.000 Höhen– sowie Tiefenmeter absolvieren — Wiedenroth nimmt das gerne mit. „Das ist wirklich ein extremes Ultrarennen. Es ist richtig cool, so etwas Hochalpines, Anspruchsvolles zu machen. Das ist eine Strecke, wo man denkt: ,Wow, Wahnsinn.’ Das ist schon ein ganz besonderes Rennen“, sagt Wiedenroth.

Nun hat die deutsche Meisterin im E–Mountainbike eine kleine Pause, bevor Ende August (29. und 30. August) in Spa in Belgien der E–MTB Cross–Country Weltcup ansteht. Wenige Tage danach fährt Wiedenroth dann beim E–MTB Cross–Country Weltcup in Bielstein in Nordrhein–Westfalen.