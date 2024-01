Einbruchsdiebstähle in Lindauer Privatwohnungen, Polizei sucht Zeugen

Vergangenen Montag in den frühen Abendstunden ist es zu zwei versuchten Einbruchsdiebstählen in Lindauer Privatwohnungen im Bereich der Krölstraße und dem Bleicheweg gekommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 08382/9100 entgegen.

Die Unbekannte versuchte sich Zutritt in die Wohnungen zu verschaffen, indem sie jeweils ein Fenster im Erdgeschoss aufhebelten. In beiden Fällen wurden die Täter laut Polizeibericht gestört und flüchteten, bevor sie in die Wohnungen gelangen konnten. An den Fenstern entstand nur geringer Schaden.