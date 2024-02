Unter dem Motto „Demokratie verteidigen - Hand in Hand gegen Rechtsextremismus“ findet am Freitag, 9. Februar, ab 14 Uhr eine Demonstration gegen Rechtsradikalismus in Lindau statt. Die Initiative geht von Schülern des Lindauer Valentin-Heider-Gymnasiums aus.

Jungen Menschen wird gerne nachgesagt, sie würden sich zu wenig für politisches Geschehen interessieren. Das widerlegen nun sieben Schülerinnen des Valentin-Heider-Gymnasiums. Den zunehmenden Rechtsruck in Deutschland betrachten sie extrem kritisch. Deshalb organisieren sie nun in Lindau eine Demo gegen Rechtsextremismus, Homophobie und Rassismus.

„Politisch anti-rechts“

„Wir haben die gleiche Ideologie, sind gute Freunde, keine Organisation und sind politisch anti-rechts“, sagt ihre Sprecherin Merit Holz.

Wir wollen mit der Demo zeigen, wie sehr uns dieses Thema am Herzen liegt. Merit Holz

Die jungen Frauen besuchen aktuell die zwölfte Klasse des Valentin-Heider-Gymnasiums. Im Frühjahr machen sie ihr Abitur. „Wir sind die Zukunft von morgen. Wir möchten ein buntes, vielfältiges Deutschland, ohne Rassismus und Demigration“, sagt Merit Holz.

Gegen zunehmende Fremdenfeindlichkeit

Gerade die fremdenfeindliche Entwicklung in Deutschland sowie die zunehmende Stärke der Rechtsaußenpartei AfD sorgen die Schülerinnen. Noch bevor am vergangenen Samstag die erste Demonstration gegen Rechtsradikalismus in Lindau stattfand, hatten die sieben jungen Frauen ihren Entschluss gefasst, selbst eine Kundgebung zu organisieren.

„Vor etwa vier Wochen hatten wir die Idee, weil in Lindau zu dieser Zeit noch nichts geplant war“, sagt Merit Holz. „Wir fragten uns: Wie kann das sein? Dann beschlossen wir: Wir machen etwas.“ Eine Woche danach meldeten sie eine Demonstration für den 9. Februar an.

Um 14 Uhr beginnt an diesem Freitag die Laufdemo am Karl-Bever-Platz in Lindau. Sie führt über die Inselbrücke auf die Insel, vorbei am Rathaus bis zur Inselhalle. Dort ist gegen 15.45 Uhr eine Kundgebung geplant, die bis circa 17 Uhr dauert. Neben Rednern, beispielsweise von der Gruppe „Omas gegen Rechts“, wird es auch Livemusik geben.

„Wir hoffen, auch möglichst viele Jugendliche dafür motivieren zu können“, sagt Merit Holz - denn diese Altersgruppe hätte sie bei der ersten Demo gegen rechts in Lindau etwas vermisst.

Ein paar hundert Teilnehmer als Ziel

Mit rund 200 bis 300 Menschen, die sich an der Demonstration beteiligen, rechnen die Schülerinnen mindestens. Positives Feedback hätten sie für ihre Aktion bereits erhalten. „Da hieß es häufiger: ,Cool, dass junge Menschen dies organisieren.’“, sagt Merit Holz.

Auch bei der ersten Demo gegen rechts waren die Schülerinnen dabei. „Es war total schön zu sehen, wie viele Menschen da waren. Auch dass so viele Ältere sich beteiligten, zeigt den Zusammenhalt“, sagt die Gymnasiastin.

Mit diesem Rückenwind wollen sie ein weiteres Zeichen in Lindau gegen Rassismus setzen. „Und wir wollen mit der Demo zeigen, wie sehr uns dieses Thema am Herzen liegt“, sagt Merit Holz. Mit solchen Aktionen beweisen die sieben Schülerinnen um Merit Holz aber auch, dass viele junge Menschen heute sehr wohl am politischen Geschehen interessiert sind.