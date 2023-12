Dass es bei dem schweren Sturm am Abend des 25. August keine Toten gegeben hat, war ein Wunder. 800 Menschen auf dem Campingplatz Zech mussten evakuiert werden. Sechs Menschen wurden verletzt.

Das Gewitter, das gegen 21 Uhr über Lindau zog, war kurz, aber heftig. Zehn Minuten und Orkanböen mit bis zu 144 Kilometern pro Stunde reichten, um Bäume zu entwurzeln und Bauzäune und Trampoline durch die Luft zu wirbeln.

Vielen stand der Schock ins Gesicht geschrieben

Besonders schwer hatte es den Campingplatz Zech erwischt. Umstürzende Bäume begruben Wohnwagen und Autos unter sich und sorgten für Chaos. Die Lage war zunächst unübersichtlich: Die Einsatzkräfte konnten in der Dunkelheit nicht einschätzen, wie groß Schäden und Gefahr für die Urlauber sind.

Landrat Elmar Stegmann, zuständig für den Katastrophenschutz, organisierte mit den Einsatzkräften die Evakuierung der rund 800 Camper. Sie verbrachten die Nacht in der Inselhalle, wo Feldbetten bereitstanden. Vielen stand der Schock ins Gesicht geschrieben.

Von dem Sturm war das gesamte Stadtgebiet betroffen. Es gab rund hundert Einsätze in Lindau. Das ganze Ausmaß der Schäden zeigte sich erst in den folgenden Tagen. 70 Bäume wurden entwurzelt, rund 800 weitere Bäume geschädigt. Der Sturm setzte auch den Baudenkmälern zu. Besonders große Schäden gab es auf der Insel an der Luitpoldkaserne, am Alten Rathaus und am Rotkreuzhaus.