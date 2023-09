Der spektakuläre Start des Dreiländer-Marathons ist traditionell am Sonntag in Lindau. Es ist ein wahrlich eindrucksvolles Event, wenn 5000 bis 6000 Läuferinnen und Läufer auf der Lindauer Insel, vor der herrlichen Kulisse des Hafens mit Löwe und Leuchtturm gemeinsam starten.

Angesetzt ist der Start in diesem Jahr am 8. Oktober um 10.30 Uhr. Für das temperamentvolle Warm-up zuvor sorgen wieder The Monroes aus Vorarlberg. Das ist das einzige Konzert, bei dem es den Musikern egal ist, dass ihnen ihr Publikum davonläuft.

Die Strecke ist für Rekorde wie geschaffen

Seit dem vergangenen Jahr ist der Dreiländer-Marathon neu ausgerichtet. Von Anfang an war das Hauptaugenmerk der Megaveranstaltung am Bodensee darauf gerichtet, einer möglichst breit aufgestellten Menge an Läufern einen großartigen Lauf zu bieten.

Das bleibt auch so. Hochrangige Spitzenathleten und Hobbyläufer sind gleich wichtig, aber der Fokus liegt nun zusätzlich auf dem Spitzensport, auf Rekordzeiten. Der aktuelle Weltrekord in der Altersklasse M45 soll fallen. „2022 haben wir bewiesen, dass die Strecke des Sparkassen-Dreiländer-Marathons für schnelle Zeiten gut ist. Sowohl der Damen- als auch der Herren-Streckenrekord wurde neu erlaufen, und dieses Mal werden wir die Rekorde schon wieder brechen“, verspricht OK-Robert Küng.

Rennleiter Günter Ernst (links) und OK-Chef Robert Küng (rechts) geraten bei der Pressekonferenz zum Dreiländer-Marathon ins Schwärmen. (Foto: Susi Donner )

Die Strecke sei für Rekorde wie geschaffen ‐ sie ist schnell und einmalig auf der Welt ‐ und dem dürfe mit den hochrangigen Spitzensportlern ruhig Rechnung getragen werden. „Wenn wir zeigen, wie schnell die Strecke wirklich ist, wird es auch wieder interessant, bei uns Meisterschaften auszutragen“, sagt Küng.

Um den Beweis anzutreten, geht am Sonntag, 8. Oktober, in Lindau der Sieger des Zürich-Marathons und aktuelle Weltrekordhalter in der Altersklasse M45 an den Start ‐ der Kenianer Mark Kiptoo, der seine Bestzeit von 2:09,12 Stunden beim Dreiländer-Marathon noch einmal verbessern will. Schafft er das, stellt er auch einen neuen Streckenrekord am Bodensee auf, der 2022 vom Kenianer Kipkori Benard mit 2:09,25 Stunden aufgestellt.

Infos zum Marathon und Rahmenprogramm Im Festspielhaus in Bregenz sind vom Freitag, 6. bis Sonntag, 8. Oktober, eine Sportaktivmesse, eine Pasta-Party sowie die Startnummernausgabe geplant. Das vollständige Programm ist online unter www.sparkasse-3-laender-marathon.at zu finden.

Rennleiter Günter Ernst war in Zürich für die Eliteläufer verantwortlich. „Ich habe Mark Kiptoo von unserem einzigartigen Marathon vorgeschwärmt. Das hat Früchte getragen“, freut er sich. Mark sei ein perfektes Beispiel dafür, dass auch Sportler jenseits der 40 noch in der Lage sind, Höchstleitungen zu erbringen.

Drei Frauen „werden sich gegenseitig pushen“

Bei den Frauen wollen drei Teilnehmerinnen den Streckenrekord brechen. Rebecca Korir aus Kenia. Mit 2:28,14 Stunden (Nairobi City Marathon 2023) kann sie auch schon mit einer Zeit unter dem Streckenrekord aufwarten. Sie trug sich zudem schon in die Siegerlisten des Warschau- und Zagreb-Marathons ein.

Auch die beiden Äthiopierinnen Kebebush Yisma und Bashanke Bilo haben eine Zeit unter zwei Stunden und 30 Minuten im Visier, obwohl sie diese Marke in der Vergangenheit nicht erreicht haben. „Die Damen werden sich gegenseitig pushen, davon bin ich überzeugt“, sagt Ernst.

Ein Weltrekordversuch musste aber verschoben werden. Eigentlich war es geplant, den aktuellen Weltrekord der Marathonstaffel zu knacken. Dieser liegt bei 1:30:40,316 Stunden, aufgestellt 2018 in Kansas City. Diesen Plan verfolgte der Kiwanis-Club Bregenz mit Unterstützung des Dreiländer-Marathons im Bodenseestadion. Nun aber wurde der Weltrekordversuch um ein Jahr verschoben. Grund ist der Einbau einer Rasenheizung im Bodenseestadion. Erst nächstes Jahr sollen die besten Voraussetzungen gegeben sein.

„Mir persönlich ist es das Wichtigste, dass alle gesund und munter über die Ziellinie kommen. Denn unser größtes Anliegen ist es, etwas für die Gesundheit der Menschen in der Region zu tun“, sagt OK-Chef Küng. Deshalb sei auch der Kindermarathon allen so wichtig. Zum „Vorarlberg bewegt“ Kindermarathon (Samstag, 7. Oktober, 10 bis 15 Uhr), bei dem traditionell um die 3000 Kinder an den Start im Bodenseestadion gehen, dürfen sich gerne auch Kindergärten, Schulen, Vereine und Spiel- und Freundesgruppen und Einzelpersonen aus Deutschland anmelden.

Die Teilnahme ist für alle Kinder kostenlos. Je nach Alter stehen 400 bis 1800 Meter auf dem Programm. „Wir wollen für den Nachwuchs aus der ganzen Region etwas tun“, sagt Küng. „Wir laufen über Grenzen, aber wir haben gemeinsam grenzenlosen Spaß und Freude.“ Das sei die wichtige Botschaft des Dreiländer-Marathons.

Der Veranstalter rechnet mit 9000 Teilnehmern aus aller Welt

Über alle Disziplinen hinweg rechnet der Veranstalter mit gut 9000 Teilnehmern und Athleten aus aller Welt. Es werden Athleten aus mindestens 50 Nationen an den Start gehen. Die Königsdisziplin ist sicherlich der Sparkasse Dreiländer-Marathon, der immer wieder als Bilderbuchlauf bezeichnet wird.

Der Start ist direkt am Bodensee auf der malerischen Lindauer Insel. Von dort geht es nach Österreich, in die Schweiz und wieder zurück nach Österreich. Über die Hälfte der Strecke führt am See entlang. Die Läuferinnen und Läufer durchqueren Schilf- und Waldpassagen und überqueren Ländergrenzen. Der Jubel, wenn sie im Bodenseestadion in Bregenz eintreffen, sei dann grenzenlos.

Daneben stehen der Skinfit-Halbmarathon und der vkw-Viertelmarathon und der VN.at Staffel-Marathon zur Auswahl. Neu ist die Zehn-Kilometer-Distanz im Nordic Walking. „Wir haben uns endgültig von den Einschränkungen der vergangenen Pandemiejahre erholt“, freut sich Küng über einen hohen Zuspruch. Mit einem Trainingslauf von Bregenz bis St. Magrethen konnten sich alle Teilnehmer am 9. September mit etwa zwei Drittel der Strecke des Marathons und der Hälfte des Halbmarathons vertraut machen.

Das Budget für den Dreiländer-Marathon beträgt rund 400.000 Euro. Rund zehn Prozent des Budgets gehen als Preisgelder an die Eliteläufer, die große Summe wird für die Basisorganisation und die breite Masse der Läufer ausgegeben. Der Streckenrekord bei den Herren bringt ein Preisgeld von 12.000 Euro. Bei den Damen liegt das Preisgeld bei einer Zeit von unter 2:30 Stunden bei 6000 Euro.